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寬敞又不用淋雨 男花2年在自家挖出12公尺地下隧道

 聯合新聞網 / 綜合報導
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。(取材自推特)
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。(取材自推特)

英國42歲男性弗澤（Colin Furze）耗時2年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道，連接他的房子跟室外小屋，讓自己走到小屋時不會被雨淋濕。

他每天都挖除3500公斤的瓦礫，還將挖穴道過程放到私人頻道，吸引超過600萬觀看人次。弗澤說：「這是我頻道上很受歡迎的計畫。這個計畫非常酷，每個人都喜歡挖隧道的點子。我做了人們想做但沒時間金錢完成願望的計畫。」

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。(取材自推特)

弗澤表示打開後門走到小屋很快，但走地下隧道更有趣，且下雨也不會被淋濕。

弗澤2018年11月從他的小屋地板下開始挖隧道，耗時大約1年才挖了350公尺半深。他會趁鄰居不在時才開始工作，所以不太會吵到鄰居。他使用鏟子和帶有滑輪系統的鏟斗取出洞裡的碎石，將隧道越挖越深。

爾後他停工一陣子，直到去年3月，他在朋友辛普森（Rick Simpson）和藍伯（Tom Lamb）的幫助下，才以液壓裝置在泥土和岩石中橫向挖掘，重啟挖隧道計畫。

弗澤解釋：「當隧道深入小屋、車庫和房子地基下面時，我們不得不用手挖掘。 這個工作非常辛苦，但也是我做過的最愉快的事情。」

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。(取材自推特)

弗澤提到他們使用「鏟子和液壓裝置」以降低噪音。完工的隧道入口位於弗澤廚房的櫥櫃中，寬120公尺，高120公尺，以鋼筋和混凝土讓構造更堅固。

弗澤曾以世界上最快的摩托車和可駕駛的浴缸車等發明聞名。他介紹完工的隧道時表示：「隧道裡非常寬敞，每位訪客都想走走看。」

英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公...
英國42歲男性弗澤（Colin F​urze）耗時2​年在自家花園下挖了一條3公尺深、12公尺長的隧道。(取材自推特)

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