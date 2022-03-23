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這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

編譯林奇賢／綜合外電
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

最新報告顯示，去年賣最好的智慧手機不是iPhone，也不是安卓旗艦機，而是三星的平價手機Galaxy A12。

9to5Google報導，有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜基本版iPhone是年度銷售冠軍，在高階機種中確實如此。但安卓稱霸平價機種，而每年通常會有幾支平價手機登上暢銷排行榜。

英國研調機構Omdia報告顯示，三星的Galaxy A12成為去年最熱賣的手機，全球出貨量達5,180萬支，Galaxy A02出貨量為1,830萬支，正好擠進手機銷售排行榜的第十名。小米旗下的紅米9A出貨量為2,680萬支，名列第五。

不過除此之外，銷售排行榜前十名就是蘋果的天下了，iPhone 12是蘋果去年賣最好的手機，出貨量為4,170萬支，排全球銷售亞軍，接著是iPhone 13（3,490萬支）和iPhone 11（3,360萬支）。iPhone 12 Pro Max、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 13 Pro分列六至九名。

上榜的iPhone平均售價至少是600美元，也凸顯安卓手機的市占率很大程度上是倚賴超級平價的手機，例如Galaxy A12平均售價160美元、紅米9A平均售價78美元、Galaxy A02平均售價138美元。

但是，報告指出，安卓陣營似乎已在高階手機市場的某個領域有所成長。例如折疊機去年銷售成績斐然，全球出貨量約900萬支，比前年大增309%。

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