睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上

發生地震時如何保命逃生，消防署提醒民眾這五件事不要做。（圖：台南消防署提供）

台灣在當地時間23日凌晨發生芮氏6.6級大地震 ，許多民眾在睡夢中被驚醒，「睡夢中遇上地震該不該跑？ 」台南市消防局第六大隊長大隊長邱淵明說，半夜被震醒，請民眾不要急著下床，留在床上最恰當，因為較不會被移位的家具或床鋪撞到。

邱淵明表示，地震的應變要領應是針對可防護的狀況思考，防護重點是避免被掉落物品，或是移位翻覆家具打到，並避免搖晃時跑動跌倒。

至於遇到地震的原則，邱淵明說，先求活命，再談逃出，不要躲在黃金三角。近年不斷流傳地震避難時要躲在「黃金三角」，被國內外許多專家打臉。所謂黃金三角，即是「生命三角理論」（Triangle of Life）是由加拿大 人庫普（Doug Copp）提出，他認為，當建築物倒塌時，會在家具周圍留下一些空間，建議地震時要躲在桌子、床櫃、沙發等大型家具旁邊。

但許多專家指出，房屋搖晃時，可能造成大型家具移位，甚至是物品掉落砸傷人。民眾無法判斷家具倒下的方向，躲在旁邊反而可能因此被壓住。

「勿急著衝出門外。」邱淵明表示，在一般建築物內仍以就地避難為主，盡可能以堅固桌子，或其他具有防護力物品保護自己身體，而不是貿然衝去開門。如要確認家人安全，也建議等到地震停止再移動。

網路謠傳躲在冰箱旁邊，可以確保受困時有食物可維生。但大多數家庭的冰箱並沒有固定，地震劇烈搖晃時，反而可能先因為傾倒而傷人。

地震發生當下人如剛好在浴室，切記勿慌張，邱淵明說，匆忙逃生反而可能因為地板濕滑跌倒、發生意外。浴室中沒有大型家具或吊掛物，其實相對是較安全的地方。如在泡澡可將頭部低於浴缸邊緣，用手護住頭頸部。

最後邱淵明指出，地震避難移動時，減少撥打非緊急電話，因地震發生後電話線路可能異常。勿搭電梯，因為有被困住的危險。勿赤腳行動，避免被物品碎片割傷。勿開車，避免阻礙軍警消、救護車等救災。勿單獨從事救援行動，避免救人不成，反而造成自身受傷。