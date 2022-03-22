我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

洛杉磯空汙全美最嚴重 想遠離PM 2.5 請移民這些地方

編譯季晶晶／綜合外電
孟加拉達卡的空汙嚴重。(歐新社)
孟加拉達卡的空汙嚴重。(歐新社)

財經網站CNBC報導，根據製造空氣清淨機和空氣監測儀的一家瑞士公司IQAir，要避免PM 2.5細懸浮微粒的汙染，全球最適合居住的地區是新喀里多尼亞、維京群島和波多黎各，最糟糕的則是中亞和南亞的內陸城市。

根據世界衛生組織（WHO）數據，每年有超過400 萬人死於戶外空氣污染。PM 2.5或體積更小的絕懸浮微粒可能穿透肺部氣泡，直接進入血管，隨血液循環全身，損傷心血管和呼吸系統，甚至可能「引發」中風和肺癌。

IQAir周二發布的報告，為全球6,475個城市進行空氣品質排名，是依據地面監測站資料，而非像過去有時透過衛星。非洲54國裡，只有13個國家有足夠的空氣品質數據可進行排名，部分拉丁美洲和加勒比海區國家的數據也不足。

按PM 2.5的濃度分，全球空氣品質最佳的城市是新喀里多尼亞的Noumea、美屬維京群島的Charlotte Amalie、波多黎各的San Juan、澳洲的坎培拉，以及格林納達的Saint George's。排前五名的國家或地區是美屬維京群島、新喀里多尼亞、波多黎各、維德角和荷屬沙巴。

空氣品質最糟的城市是印度新德里（連續第二年墊底），其次是孟加拉的達卡，查德的N’Djamena，塔吉克的Dushanbe，和阿曼的Muscat。最糟國家是孟加拉、查德、巴基斯坦、塔吉克和印度。

該報告表示，在美國，污染最嚴重的大城市是洛杉磯，儘管洛杉磯2021年PM 2.5的污染水準較前一年減少6%。

洛杉磯

上一則

小男孩叢林間興奮玩滑索 突跟「樹懶」相撞樂壞了

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛杉磯縣警局長 力保日裔副局長不被撤換 華人社區相挺

洛杉磯縣警局長 力保日裔副局長不被撤換 華人社區相挺
槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

Omicron變體BA.2來襲 加州今春可能再出現一波疫情？

Omicron變體BA.2來襲 加州今春可能再出現一波疫情？

熱門新聞

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

2022-03-19 02:28
俄羅斯總統普亭與前妻什克雷涅娃。圖為2012年5月7日，兩人在莫斯科克里姆林宮內的聖母領報大教，出席普亭總統就職儀式。(Getty Images)

「我難相處」開場 普亭前妻曝：他求婚搞得很像分手

2022-03-16 00:11
41歲的珍妮佛（右）和21歲的阿麗亞娜（左）看起來就像姐妹。（截圖自TikTok）

41歲辣媽太美 21歲女兒男性友人都忍不住跟她「調情」

2022-03-16 23:40
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

「為了得到羅伯派汀森的注意」 胖艾咪公開瘦身理由

2022-03-14 03:25
NETFLIX日前宣布，將針對共用帳號分享給非同住者額外收費，意即主帳號將付更多費用，目前在智利、哥斯大黎加與秘魯進行測試。路透

Netflix宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

2022-03-17 13:11

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土