洛杉磯空汙全美最嚴重 想遠離PM 2.5 請移民這些地方

孟加拉達卡的空汙嚴重。(歐新社)

財經網站CNBC報導，根據製造空氣清淨機和空氣監測儀的一家瑞士公司IQAir，要避免PM 2.5細懸浮微粒的汙染，全球最適合居住的地區是新喀里多尼亞、維京群島和波多黎各，最糟糕的則是中亞和南亞的內陸城市。

根據世界衛生組織（WHO）數據，每年有超過400 萬人死於戶外空氣污染。PM 2.5或體積更小的絕懸浮微粒可能穿透肺部氣泡，直接進入血管，隨血液循環全身，損傷心血管和呼吸系統，甚至可能「引發」中風和肺癌。

IQAir周二發布的報告，為全球6,475個城市進行空氣品質排名，是依據地面監測站資料，而非像過去有時透過衛星。非洲54國裡，只有13個國家有足夠的空氣品質數據可進行排名，部分拉丁美洲和加勒比海區國家的數據也不足。

按PM 2.5的濃度分，全球空氣品質最佳的城市是新喀里多尼亞的Noumea、美屬維京群島的Charlotte Amalie、波多黎各的San Juan、澳洲的坎培拉，以及格林納達的Saint George's。排前五名的國家或地區是美屬維京群島、新喀里多尼亞、波多黎各、維德角和荷屬沙巴。

空氣品質最糟的城市是印度新德里（連續第二年墊底），其次是孟加拉的達卡，查德的N’Djamena，塔吉克的Dushanbe，和阿曼的Muscat。最糟國家是孟加拉、查德、巴基斯坦、塔吉克和印度。

該報告表示，在美國，污染最嚴重的大城市是洛杉磯 ，儘管洛杉磯2021年PM 2.5的污染水準較前一年減少6%。