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奇葩建案 房子夾在2座高架橋 網：賣得掉嗎？

記者游智文／台北報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

台灣新北勢林口溫德姆建案基地位於高速公路旁、兩條高架橋之間，預售時在網路掀起熱烈討論，網友以林口第一奇葩建案形容。近期，建案落架，露出外觀，有人拍照上網，再度引起熱議。有人對整棟建築夾在兩座高架橋中，竟還設計觀景陽台，嘖嘖稱奇。也有人表示，「一直以為是捷運辦公室或是國道什麼局，沒想到竟是住宅」。

根據樂居資料，個案基地約773坪，規畫地下2層，地上層，以一、二房小宅為主力。

此建案由於基地位於林口捷運高架、高速公路五楊高架之間，兩條高架橋相距又非常近，預售案時引起網友高度關注，有人以「基地超詭異」、「林口第一奇葩建案」形容，也不少人質疑「這以後怎麼住」、「這樣的房子賣得掉嗎」？

實價顯示，個案預售銷售相當不錯，目前共有90筆交易紀錄，平均成交價一坪達37萬元台幣，最高成交到一坪40.3萬台幣。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，此建案有如此銷售成績，確實讓人跌破眼鏡。他表示，建案面一條高架道，就有噪音，灰塵等問題，個案位在兩條高架橋之間，還近高速公路，情況勢必更為嚴重，恐須加裝氣密窗、隔音設備，全熱交換器等設備。

近期個案拆除鷹架，有人行經拍照PO網，再度引起熱議，有人說，「建商買下這塊地已經很鬧了，花錢買下這個建案的人才是真正的奇葩」，有人說，好像蓋在分隔島上；有人驚奇，居然每戶都有觀景陽台。不過，也有人表示，在建商眼裡，捷運在旁就比其它地方無敵許多，有需求的人還是會住。有人表示，已經有人拿出來在仲介網站開賣了，價格還開蠻高的。

捷運

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