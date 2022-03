北美周末票房「蝙蝠俠」3連冠 全球上看6億元

「蝙蝠俠」蟬聯北美周末票房冠軍。(歐新社)

「蝙蝠俠」(The Batman)一登頂就不肯下來了;追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)通報,這部片蟬聯三周票房冠軍,海外表現也強勁。

法新社報導,英國 男星羅伯派汀森(Robert Pattinson)主演的這部超級英雄片,美加上映3周總票房已破3億美元大關,海外表現則翻倍來到5.98億美元。

18至20日期間的票房亞軍是「劇場 版咒術迴戰 0」(Jujutsu Kaisen 0),北美票房1770萬美元。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)說,這樣的表現對難得北美上映的日式動畫片來說,堪稱「了不起的開片成績」。

第3名是湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的「秘境探險」(Uncharted),收入800萬美元。

第4名是新上映、片名很簡潔的「X」,進帳440萬美元。儘管金額差強人意,葛羅斯說,「恐怖片成本不高」,在影評還不錯情況下,「X 應該可以收回成本、賺個幾塊錢」。

第5名是查寧塔圖(Channing Tatum)領銜演出的公路電影 「逍遙上路」(Dog),收入410萬美元。

第6至第10名的電影依序為:「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home),320萬美元;「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile),170萬美元;「誓不低頭」(The Outfit,暫譯)150萬美元;「克什米爾檔案」(The Kashmir Files,暫譯)150萬美元;「歡樂好聲音2」(Sing 2),150萬美元。