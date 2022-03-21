我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

「澤連斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助

她減肥卻體重狂飆 禍首是「有髮有牙」的9公斤卵巢腫瘤

聯合新聞網／綜合報導
美國女子卵巢有個9公斤「長出頭髮跟牙齒」的腫瘤。（截圖自tiktok）
美國女子卵巢有個9公斤「長出頭髮跟牙齒」的腫瘤。（截圖自tiktok）

美國28歲護理師康葳兒（Jaimi Conwell）多年努力減肥都宣告失敗，日前求助醫生才知道自己的卵巢有顆9公斤重的腫瘤，裡面長滿「頭髮和牙齒」。

康葳兒透露自己曾努力控制卡路里攝取量、採取生酮飲食、一天運動兩次，卻一直瘦不下來，甚至在兩年前開始迅速增加體重，還出現噁心等令人擔憂的症狀。最終醫生發現她病情的奇怪原因：重達9公斤腫瘤完全包覆她右側卵巢，且持續增長。

康葳兒在切除腫瘤及右側卵巢後幾個月，減掉了46公斤。

康葳兒術後才知道自己體內有這麼大的腫瘤，震驚表示：「就像體內有3個孩子，而且還聽說腫瘤長出毛髮跟牙齒，讓我很震驚，也覺得很噁心。」

醫生至今仍無法確認康葳兒腫瘤生成的原因，只是猜測康葳兒的母親在懷她時可能懷了雙胞胎，但那個胚胎沒有長成另一個胎兒，而轉變成康葳兒卵巢上的腫瘤。

康葳兒起先很難過且擔心摘除右側卵巢會造成不孕，但婦產科醫生向她保證，她所有的荷爾蒙和卵子都會進入左側卵巢，所以應該不會有不孕的問題。

@jaimi.conwell Reply to @irias30  #greenscreenvideo ♬ original sound - Jaimi

腫瘤

上一則

快找抽屜角落 可能有超貴金屬 「假戒指」身價大不同

延伸閱讀

乳頭搔癢、長痘小心不是皮膚過敏 恐是乳癌警訊

乳頭搔癢、長痘小心不是皮膚過敏 恐是乳癌警訊
吃蘆筍好處多 「防脹氣、助減肥」還能給你好心情

吃蘆筍好處多 「防脹氣、助減肥」還能給你好心情
老是復胖？改善「腸道菌相」減肥才會成功

老是復胖？改善「腸道菌相」減肥才會成功
醫藥／視野變小 恐是腦下垂體瘤

醫藥／視野變小 恐是腦下垂體瘤

熱門新聞

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

2022-03-19 02:28
俄羅斯總統普亭與前妻什克雷涅娃。圖為2012年5月7日，兩人在莫斯科克里姆林宮內的聖母領報大教，出席普亭總統就職儀式。(Getty Images)

「我難相處」開場 普亭前妻曝：他求婚搞得很像分手

2022-03-16 00:11
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

「為了得到羅伯派汀森的注意」 胖艾咪公開瘦身理由

2022-03-14 03:25
41歲的珍妮佛（右）和21歲的阿麗亞娜（左）看起來就像姐妹。（截圖自TikTok）

41歲辣媽太美 21歲女兒男性友人都忍不住跟她「調情」

2022-03-16 23:40
邊牧自己搭公車回家。圖取自臉書

牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 聰明到自搭公車回家

2022-03-13 04:07

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍