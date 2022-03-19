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漫畫界珍寶 頭本漫威漫畫書拍得242萬元

記者顏伶如／綜合報導
漫畫拍賣網站「漫畫連接」共同所有人費雪勒18日手持第一本問世的漫威漫畫書。(美聯社)
漫畫拍賣網站「漫畫連接」共同所有人費雪勒18日手持第一本問世的漫威漫畫書。(美聯社)

史上第一本問世的漫威(Marvel)漫畫書，17日晚間在網路拍賣會上以逾240萬元價格成交。

漫畫拍賣網站「漫畫連接」(ComicConnect)營運長魯索洛(Vincent Zurzolo)說，名稱為「漫威漫畫第一號付費版本」的漫畫書，堪稱全世界漫畫收藏的三大極品之一。

總部位於紐約的「漫畫連接」，17日晚間以242萬7800元價格賣出這本漫威漫畫書，買主姓名則未公布。

魯索洛說，買主不但是對漫畫書非常熱中的收藏家兼投資客，還收藏其他物品。

第一本漫威漫畫書是在1939年出版，內容介紹了超級英雄「潛水人」(Sub-Mariner)以及初代霹靂火(Human Torch)；霹靂火後來成為漫威「神奇四俠」(Fantastic Four)成員之一。

隨著第一本漫威漫畫書問世，龐大的漫威王國逐漸興起，版圖從漫畫書延伸到電影、電視節目，還有電玩遊戲。

美國廣播公司(ABC)報導，這次在網路拍賣會上成交的第一本漫威漫畫書保存狀況相當良好，書本上有出版商的手寫筆跡，記載著多名作者、漫畫家的酬勞，例如保羅( Frank R. Paul)繪製封面，獲得酬勞為25元。

魯索洛說，這本漫畫書讓世人有機會窺知漫威漫畫王國的內部，也能看到漫畫製作的幕後花絮。

漫威系列的超級英雄角色，後來逐漸發展到包括蜘蛛人(Spider-Man)、驚奇四超人(Fantastic Four)、X戰警(X-Men)、復仇者聯盟(Avengers)、鋼鐵人(Iron Man)、夜魔俠(Daredevil)、無敵浩克(Incredible Hulk)。

魯索洛表示：「如果沒有第一本漫威漫畫書，或許後來的一切就不會出現。」他說，「漫威漫畫」的名稱可能打動了許多民眾，才促使了後來其他角色的誕生。

漫威 拍賣 復仇者聯盟

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