他裝修房 發現刻有「別開」神祕上鎖木盒 鑰匙竟在這…

男在牆後發現刻有「別開」的神秘上鎖木盒。（截圖自tiktok）

英國 一名男子日前裝修家裡時，在壁磚後發現了一個上鎖的神祕木盒，上面刻著「別開」的字，讓他感到不寒而慄。

男子將這段經歷分享到社群 平台上。畫面中盒子一側刻有5角星，盒蓋上刻著英國威爾斯語「peidiwch ar ryddhau」字樣，大致意思是「別開」。

之後男子持續裝修房間一周後，他留意到角落有一面鏡子，當他移動鏡子時，鏡子「嘎嘎作響」。他拿錘子砸碎了鏡子，發現後面藏者鑰匙，一比對竟是上鎖木箱的鑰匙。

起先男子猶豫是否打開木箱，最終仍止不住好奇心開了箱，看見裡面放著「非常奇怪」的物品，包括1條吊墜項鍊、1塊燒焦的通靈板、1束頭髮和另1把鑰匙。他看著第2把鑰匙不禁想著：「該不會還有第2個神祕盒子？」

超過4800萬人觀看了影片，許多網友奉勸該男性不要再找第2個盒子了。還有人說這該不會是「演」出來的劇情，而另一些人則嚇壞了紛紛表示：「這99%像恐怖電影 會出現的情節」、「打破鏡子會帶來7年的惡運，但我認為這是你目前最不須要擔心的事情」、「現在是燒毀整棟房子的好時機」。