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草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

記者張筠╱華盛頓報導
草間彌生的「一與永恆」展覽今年4月1日在華府Hirshhorn博物館開幕，免費展出至11月27日。（取自博物館官網）
草間彌生的「一與永恆」展覽今年4月1日在華府Hirshhorn博物館開幕，免費展出至11月27日。（取自博物館官網）

草間彌生藝術展今年重返華府，4月至11月華府Hirshorn博物館將推出免費的「一與永恆」(One with Eternity)展覽，讓民眾時隔五年再度以沉浸體驗欣賞「波點女王」的藝術魅力，並從藝術展了解她近70年的創作生涯。

今年3月22日將滿93歲的草間彌生(Yayoi Kusama)出生於日本，曾與1957年移居紐約市，從小與大自然密切接觸，她從植物和花朵上獲得很多藝術靈感，也以此開展了前衛的藝術事業，她在世界各地許多展覽以圓點藝術作品為重點，她也因此有「波點女王」的稱號。

華府今年推出「一與永恆：草間彌生與Hirshhorn展覽」，展現草間彌生近70年藝術生涯，並重點呈現她的「鏡無限」(Infinity Mirror)、「Phalli's Field」、「我的心同宇宙起舞」(My Heart is Dancing into the Universe)等藝術作品。

Hirshhorn博物館主任崔梅麗莎(Melissa Chiu)表示，今年的展覽將立體呈現草間彌生的藝術，沉浸式的體驗也將凸顯她藝術作品中的實用性和前衛特色，此外博物館還會展示草間彌生早期的紙本藝術品、攝影作品、雕塑藝術等，讓觀眾全方位認識她如何創新，以及她追尋藝術夢想的軌跡。

2017年華府Hirshhorn博物館因「鏡無限」展覽破紀錄的吸引了47萬5000名訪客，推特和Instagram等社交平台也創造大量互動和關注，Hirshhorn博物館表示，非常期待今年草間彌生的藝術展覽回歸華府，在春暖花開之際給華府增添藝術氣息。

「一與永恆」展覽將在4月1日開幕，免費展出至今年11月27日，民眾需當天上Hirshhonr博物館官網網訂票，每天早上9時30分開放訂購；該博物館開放時間為每周四至周日上午10時至下午5時30分，戶外雕塑花園是上午10時開放至下午4時30分；詳情可登錄：https://s.si.edu/37F8eKx

博物館 華府 雕塑

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