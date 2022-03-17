紐約聖派翠克節遊行回歸 疫情兩年煎熬雨過天青

紐約17日舉辦3年來首次聖派屈克節遊行，身著應景綠色服飾的民眾在曼哈頓第五大道夾道歡呼。中央社

紐約歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 煎熬，聖派翠克節（St. Patrick's Day）遊行 3年來首度登場，就算陰雨綿綿也澆不熄夾道歡呼的民眾熱情，整座城市在一片綠海中重現充沛能量。

紐約市長亞當斯 （Eric Adams）走完全程後接受中央社訪問時說，聖派翠克節遊行對紐約市來說意義非凡，「這是我最喜歡的遊行，我參加過很多次。這座城市回來了，我很興奮」。

應景戴綠色領帶並手持愛爾蘭國旗的亞當斯說：「我們筆直向前邁進。」

3月17日是愛爾蘭國慶日，也是聖派翠克節。由於美國擁有大量愛爾蘭裔人口，每年這天各地都會大肆慶祝，除遊行、宗教儀式外，狂歡的民眾身上充滿綠色元素，親朋好友在家中或酒吧舉杯暢飲，都是聖派翠克節的傳統。

紐約聖派翠克節遊行是每年歡慶重頭戲。遊行隊伍沿曼哈頓第五大道北上，從東44街走到東79街，途經洛克斐勒中心、聖派翠克大教堂、名店雲集的鬧區及中央公園東側，全長1.8英里（約2.9公里）。對紐約而言，重新步上這條路可說是格外艱辛。

兩年前，紐約深陷COVID-19危機，官方以防疫為由禁止大型集會，這項活動成為疫情爆發後首個被迫取消的遊行，延續250多年的傳統就此中斷。去年此時美國疫情仍嚴峻，加上COVID-19疫苗接種尚不廣泛，聖派翠克節遊行再次取消。

歷經高傳染力變異病毒株Omicron襲擊，紐約近期疫情明顯好轉，近幾天新型冠狀病毒檢測陽性比率都保持在1.3%以下，遠低於去年底疫情最嚴重時超過20%的水準。

聖派翠克節遊行如今總算回歸，即使遇上陰雨天氣，民眾仍熱情不減，隨處可見代表幸運的三葉草裝飾，身著傳統服飾的參與者讓第五大道周邊迴盪響亮的愛爾蘭風笛聲。更令人印象深刻的是，這場戶外活動幾乎沒有人戴口罩。

這是亞當斯元旦上任以來參與的首場大型遊行，跟著紐約市警局隊伍前進的他多次向旁人說「美好的一天」。

但COVID-19大流行尚未結束，傳染力更強的變異病毒株BA.2持續構成威脅。紐約深受疫情打擊的經濟也未完全恢復元氣，1月失業率7.6%比全美數值高一倍，近期治安惡化更讓紐約客人心惶惶，復甦之路充滿險阻。

即使如此，12度參加聖派翠克節遊行的風笛手卡錫（Mark Carthy）仍為活動回歸感到興奮，受訪時直說「感覺棒呆了」。

被問及是否覺得紐約真的回來了，卡錫回答：「肯定的。全速前進！」