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41歲辣媽太美 21歲女兒男性友人都忍不住跟她「調情」

聯合新聞網 / 綜合報導
41歲的珍妮佛（右）和21歲的阿麗亞娜（左）看起來就像姐妹。（截圖自TikTok）
41歲的珍妮佛（右）和21歲的阿麗亞娜（左）看起來就像姐妹。（截圖自TikTok）

美國一名41歲的幼稚園老師珍妮佛科拉芙特（Jennifer Craft）和她21歲的女兒阿麗亞娜（Ariana）雖然相差20歲，但看起來就像年齡相差無幾的姐妹，但這卻成為珍妮佛長久以來的困擾。

綜合媒體報導，41歲的珍妮佛科拉芙特和她21歲的女兒阿麗亞娜看起來一樣年輕。珍妮佛的外貌雖令人稱羨，她卻曾為此感到困擾。珍妮佛表示，阿麗亞娜3歲大的時候，自己時常被誤認為是阿麗亞娜的姐姐，有一次，珍妮佛在超商結帳時，阿麗亞娜喊了一聲「媽媽」，結果店員驚訝表示以為珍妮佛是保母。

這讓珍妮佛非常難過，「我一上車就哭了」、「我非常希望人們將我視為媽媽」。珍妮佛也開始穿上祖母的衣服，希望能看起來老一點，直到30歲左右，才對自己長相年輕的事實釋懷。

如今，母女兩人到餐廳用餐時，服務生還是會將她們誤認為姊妹或朋友，並詢問是否要一起結帳。陪阿麗亞娜到大學註冊，至登記處拿包裹時，對方會連帶詢問珍妮佛的名字，以為她也是學校學生。最讓珍妮佛苦惱的，就是女兒的男性朋友時常向她調情。

而被問到抗衰老的秘訣，珍妮佛表示自己沒有特別做什麼，「我只是遠離陽光，照顧好我的皮膚，嘗試保持健康的飲食和鍛煉」。珍妮佛也提到，作為一名幼稚園老師，可能也有助於常保年輕。

@ms.craft_kindergarten She made a TikTok with me! 🥰 #momsoftiktok #motherdaughter #lookalike #minime ♬ Hello! We're twins! - Ruby

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