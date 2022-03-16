馬斯克再嗆普亭：如果怕跟我單挑 我只用左手讓他

馬斯克在推特表示，願意只用左手和普亭單挑，言下之意可能是他有信心用左手扳倒普亭。路透

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）日前向俄國總統普亭 提議單挑，反遭車臣領導人嗆回去多練練身體，這回馬斯克提高挑戰難度：「如果普亭不敢跟我打的話，我同意只用左手，我甚至不是左撇子。」

Business Insider報導，馬斯克這次推文回應的是車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）擺明挑釁的Telegram貼文。他不僅用女性化的名字「伊洛娜」（Elona）來稱呼馬斯克，還揚言普亭會把馬斯克打得滿地找牙。

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卡德羅夫說：「所以你（馬斯克）必須去健身房練壯一點，把柔弱的伊洛娜練成強悍的馬斯克。」馬斯克隨後把自己在推特上的帳號名稱改為「Elona Musk」。

卡德羅夫語帶嘲諷地建議，馬斯克要去三個地方鍛鍊，才能成為有資格挑戰普亭的對手，包含俄羅斯特種部隊大學、Akhmat綜合格鬥學校、車臣國家廣電公司。

卡德羅夫還說：「我建議你不要挑戰普亭。你們根本是不同量級。」馬斯克則拒絕接受額外的訓練，因為這會讓他「優勢太大」。

馬斯克原先是在14日在推特上向普亭下戰帖：「我特此向普亭提出單挑決鬥，賭注是烏克蘭。」他的推文同時有英文和西里爾文（俄語等多數斯拉夫語言所使用的書寫文字）。