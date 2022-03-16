我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雅虎新聞：CIA秘密訓練計畫協助烏抵抗俄軍侵犯

日本福島縣海域發生規模7.3強震 發海嘯警報

馬斯克再嗆普亭：如果怕跟我單挑 我只用左手讓他

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克在推特表示，願意只用左手和普亭單挑，言下之意可能是他有信心用左手扳倒普亭。路透
馬斯克在推特表示，願意只用左手和普亭單挑，言下之意可能是他有信心用左手扳倒普亭。路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前向俄國總統普亭提議單挑，反遭車臣領導人嗆回去多練練身體，這回馬斯克提高挑戰難度：「如果普亭不敢跟我打的話，我同意只用左手，我甚至不是左撇子。」

Business Insider報導，馬斯克這次推文回應的是車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）擺明挑釁的Telegram貼文。他不僅用女性化的名字「伊洛娜」（Elona）來稱呼馬斯克，還揚言普亭會把馬斯克打得滿地找牙。

➤➤➤馬斯克推特發惡搞圖 再嗆普亭：帶你的熊來對決

卡德羅夫說：「所以你（馬斯克）必須去健身房練壯一點，把柔弱的伊洛娜練成強悍的馬斯克。」馬斯克隨後把自己在推特上的帳號名稱改為「Elona Musk」。

卡德羅夫語帶嘲諷地建議，馬斯克要去三個地方鍛鍊，才能成為有資格挑戰普亭的對手，包含俄羅斯特種部隊大學、Akhmat綜合格鬥學校、車臣國家廣電公司。

卡德羅夫還說：「我建議你不要挑戰普亭。你們根本是不同量級。」馬斯克則拒絕接受額外的訓練，因為這會讓他「優勢太大」。

馬斯克原先是在14日在推特上向普亭下戰帖：「我特此向普亭提出單挑決鬥，賭注是烏克蘭。」他的推文同時有英文和西里爾文（俄語等多數斯拉夫語言所使用的書寫文字）。

馬斯克 普亭 推特

上一則

iPhone助攻 5G手機市占率首次過半

延伸閱讀

參院兩黨一致通過 譴責並調查普亭「戰爭罪」

參院兩黨一致通過 譴責並調查普亭「戰爭罪」
俄烏戰火誰來解？英MI6前局長：只有「他」能跟普亭講道理

俄烏戰火誰來解？英MI6前局長：只有「他」能跟普亭講道理
網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網

網球／英：除非公開譴責普亭 俄選手別想打溫網
「我難相處」開場 普亭前妻曝：他求婚搞得很像分手

「我難相處」開場 普亭前妻曝：他求婚搞得很像分手

熱門新聞

蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20
臉書母公司Meta被爆料取消多項員工好康福利。路透

白吃的晚餐沒了 臉書母公司Meta沒收多項好康福利

2022-03-12 13:50
馬斯克和歌手Grimes迎來第二個孩子。（美聯社）

馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y

2022-03-10 19:42
邊牧自己搭公車回家。圖取自臉書

牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 聰明到自搭公車回家

2022-03-13 04:07
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

「為了得到羅伯派汀森的注意」 胖艾咪公開瘦身理由

2022-03-14 03:25
俄羅斯總統普亭與前妻什克雷涅娃。圖為2012年5月7日，兩人在莫斯科克里姆林宮內的聖母領報大教，出席普亭總統就職儀式。(Getty Images)

「我難相處」開場 普亭前妻曝：他求婚搞得很像分手

2022-03-16 00:11

超人氣

更多 >
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」