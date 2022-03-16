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iPhone助攻 5G手機市占率首次過半

編譯易起宇／綜合外電
蘋果本月稍早發表5G版本的iPhone SE平價手機，或能有助蘋果繼續維持銷售龍頭地位。 美聯社
蘋果本月稍早發表5G版本的iPhone SE平價手機，或能有助蘋果繼續維持銷售龍頭地位。 美聯社

蘋果手機iPhone在今年1月帶領整體手機產業達成一項新里程碑，那就是5G手機在全球智慧手機銷售中的占比首次超過半數。

彭博資訊報導，據Counterpoint研究公司數據，5G手機在1月全球智慧手機銷售中的占比達到51%，而其中蘋果iPhone又占了37%。率先推出5G手機的三星，市占卻僅12%。

蘋果本月稍早發表5G版本的平價手機iPhone SE系列，使5G手機入門價降低到429美元，大約是蘋果旗艦手機平均價格的一半，或許更有助於蘋果維持銷售龍頭地位。

這份數據同時也凸顯出，中國市場對各大品牌5G手機銷售的重要性。中國國產手機品牌小米、Oppo和Vivo的5G手機在全球各有約10%市占率，但大部分銷售都來自中國境內。蘋果5G手機的37%市占率，也需歸功於蘋果在中國的強勢地位。全球最大智慧手機製造商三星2019年率先推出5G手機，但其5G手機全球市占率卻只有12%，原因就是在中國市場居劣勢地位。

5G網路被視為自動駕駛和工廠自動化等劃時代科技的驅動關鍵，中國是全球最積極拓展5G網路涵蓋範圍的國家之一。中國電信監管機構已表示，今年將增設60萬個基地台，擴大5G覆蓋率，全國基地台總數將遠超過200萬座。

手機 5G 蘋果

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