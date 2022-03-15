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英女王的柯基吃得比你好 每天專屬菜單 還有特調醬汁

聯合新聞網／綜合報導
狗狗是英國女王至愛的家人。(路透)
狗狗是英國女王至愛的家人。(路透)

要說全英國誰是最受寵的狗狗，那絕對是這些王室裡的柯基犬們莫屬了。伊莉莎白女王前前後後養過30多隻柯基犬，自18歲生日她從父親喬治六世手中收到第一隻屬於她的柯基犬「蘇珊Susan」後，柯基犬便在她身邊形影不離，成為女王王室生活不可或缺的部分。

女王對她的寵物可以說是照顧得無微不至，特別是在飲食上，不像一般的狗狗大多都吃飼料或是罐頭，根據外媒的報導，身為王室狗狗，三餐可不能隨便，不但有專屬菜單，還有與女王的「獨門秘方」。

曾擔任過王室資深廚師的達倫•麥格雷迪（Darren McGrady）表示，狗狗的食譜並不複雜，但卻相當重視細節。每個月的日常食譜都需要送給女王過目，必須標明每日使用的食材，為了避免狗狗們吃膩，會輪流替換羊肉、牛肉、鴨肉和雞肉。所有肉類都要剁成小塊，並且經過清洗、煮熟和再剁碎的程序，也絕對要把骨渣處理乾淨，不能讓狗狗噎到。

英國女王與其愛犬曾登上「浮華世界」雜誌封面。(美聯社)
英國女王與其愛犬曾登上「浮華世界」雜誌封面。(美聯社)

王室作家潘妮•朱諾（Penny Junor）也曾提到：「廚房會專門為狗狗們準備各種新鮮的熟肉、蔬菜和大米，並在上面撒上一點餅乾，因應順勢療法必要時還會添加草藥。」、「另外，食物上會淋上一種肉汁，據說是女王特別為愛犬研製的特殊配方。」

身為王室的狗，不只要吃好料，就連吃飯儀式也得講究。報導中也提到，狗狗們的食物會用銀製餐盤盛裝，然後讓牠們圍成一圈乖乖坐好，按照「入宮資歷」依序餵食。

雖然女王非常愛護這些毛小孩們，但由於年事已高，近年來女王已經不再養育新的幼犬，除了考量到可能會被年幼的小狗絆倒發生意外，更重要的是擔心自己過世後，愛犬們會沒有人照顧以及陪伴，因此皇宮裡女王被狗狗們圍繞的景象，現在也已經很難看到了。

英媒報導，下月滿96歲的女王最近感染新冠肺炎後痊癒，現階段拒坐輪椅，想盡可能靠自己走路，已能拄著拐杖慢慢行走，據傳女王虛弱到過去六個月都無法遛她的柯基犬。

食譜 英國 新冠肺炎

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