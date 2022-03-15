「六人行」最勁爆內幕即將曝光 他倆私下竟討厭彼此？

麥特勒布蘭（左）幾年前曾到倫敦為馬修派瑞演舞台劇站台。圖／摘自IG

美國經典喜劇「六人行」有不少死忠粉絲百看不膩，外界最津津樂道的是，演藝史上一堆戲裡的好友戲外無法相處，該劇6位主要演員卻戲裡戲外都有不錯的情誼，去年還一起在HBO特別節目「六人行：當我們又在一起」團聚。然而八卦 刊物堅稱「錢德」馬修派瑞將出回憶錄，其他要角中最好開始緊張，因為他會把大家看似友情深厚、其實根本沒那麼好的殘酷真相大公開，尤其是他跟扮演「錢德」室友「喬伊」的麥特勒布蘭。

在「六人行」中，錢德與喬伊是一對活寶哥倆好，住在一起，也情感最深厚，當錢德和莫妮卡從好友變情人，兩人打算要搬到紐約市 郊居住時，錢德還會擔心少根筋的喬伊會沒人照顧，認真考慮把他也帶過去一起住，可見彼此之間的友誼有多深，這段又搞笑又溫馨的內容，讓喬伊與錢德大受觀眾喜愛，麥特勒布蘭與馬修派瑞的演技更讓各方深信他們私下交情就像戲裡一樣好。

不過「New Idea」稱這完全不是這麼回事，麥特勒布蘭和馬修派瑞的性格不投合，就算共事多年仍然沒有改變，還會常常爭誰受到的關注比較多，或是在戲裡被分配到比較好的笑話等等。兩人看似熟朋友，其實早就沒有什麼交情，馬修這回出書，決定火力全開，把內幕都抖出來，不會有任何保留。

但專門打槍八卦的網站，稱這是虛構的故事，在6年前馬修於倫敦演出舞台劇 ，麥特不僅特別去觀賞、站台，還和他開心合影，直呼自己超愛他。而馬修後來受訪時也表示每回有機會與「六人行」老夥伴再碰面，當天晚上活動差不多就結束了，因為他們就不會再繞去別的地方，而會坐在一起聊一整晚。因而「六人行」演員們是否戲外不和？觀眾心中應該都有自己的答案。