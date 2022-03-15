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巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

中央社巴黎15日綜合外電報導
一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上周出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上，法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。Getty Images
一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上周出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上，法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。Getty Images

一幅巨大的藍黃色調烏克蘭女孩肖像畫，上周出現在巴黎13區一棟公寓的外牆上，法國街頭藝術家C215表示，他的作品是要提醒世人俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所造成的人命代價。

這幅畫還附上一段烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的名言，他在2019年當選總統時告訴職員：「我真心不想要我的照片出現在你們的辦公室裡，因為我不是神也不是偶像，而是國家公僕。你們應掛上自己孩子的相片，每當要做決策時就看看他們。」

49歲的C215本名蓋米（Christian Guemy），他在自己的工作室告訴法新社，這幅作品要傳達的是一種普世的鼓勵訊息，「它激發我們去思考烏克蘭持續中的人道悲劇，以及政治人物當有所為的義務」。

蓋米自己的人生並不順遂，母親13歲懷了他，祖父母把兩人當姊弟般撫養，但5年後母親自戕。蓋米曾說自己成長的世界，猶如充斥暴力、毒品、酒精的黑夜。

他曾從事豪華家具出口工作，但在一次痛苦分手後，蓋米開始在街頭塗鴉，也曾跟英國街頭藝術家班克西（Banksy）合作。

蓋米的作品常以尋常平民為主題，像是敘利亞、科索沃、盧安達衝突下受害的孩童，以及2015年法國「查理周刊」（Charlie Hebdo）槍擊案的罹難記者。

他表示：「或許對菁英來說，有些（作品）太過簡化，但它們（的訊息）夠清楚，可以傳達給非常廣大的群眾，包括工人階級區域。」

「我希望我的作品比我本人更重要，能在凡事分歧的社會，把人們團結起來。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110315

烏克蘭 班克西 澤倫斯基

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