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哈佛男大生3天不眠不休架網站 幫烏克蘭難民找全球住宿

聯合新聞網／綜合報導
哈佛大學19歲男大生希夫曼架設了一個網站Ukraine Take Shelter，幫助流離失所的200多萬烏克蘭人尋找臨時住所。(取材自Instagram、Ukraine Take Shelter網站截圖)
哈佛大學19歲男大生希夫曼架設了一個網站Ukraine Take Shelter，幫助流離失所的200多萬烏克蘭人尋找臨時住所。(取材自Instagram、Ukraine Take Shelter網站截圖)

哈佛大學19歲男大生希夫曼（Avi Schiffmann）日前架設了一個網站Ukraine Take Shelter，幫助流離失所的200多萬烏克蘭人尋找臨時住所。

希夫曼表示烏克蘭出現難民潮時，自己意識到幫難民找住處的工具相當匱乏：「難民在身心俱疲的狀況下，逃進說著陌生語系的新國家，還得上充滿術語跟廢話的政府官網找物資或歇腳處。」

俄羅斯宣戰後，各地善心人紛紛提議開放家中空間收容難民，但社群平台很難將這些善舉付諸實行。

而今，「幾乎全世界各國」數千名用戶在Ukraine Take Shelter發布可供難民居住的空間：整棟房屋、加蓋屋、農舍、一個房間甚至沙發。

希夫曼透露截至11日早上，該網站上已有5000個房源，還不包括300個已配對成功的房源。希夫曼說：「好比昨晚匈牙利還有幾10個房源，但今天早上幾乎沒有了。」

許多房源都在靠近烏克蘭的歐洲國家，也有距離較遠、但與烏克蘭關係密切的國家比方以色列、加拿大和美國。若人們沒有收容難民的空間，也可在Ukraine Take Shelter提供相關援助，例如：交通、住宿費補助或幫忙收容難民的寵物。希夫曼定位Ukraine Take Shelter有點像是難民版的Craigslist（分類廣告網站）。

希夫曼解釋Ukraine Take Shelter將權力交還給難民，讓他們能主動瀏覽列表並從中挑選自己所需協助，而非等待非營利組織或政府分配。

希夫曼說，他在戰爭爆發幾天後想出這個主意，當時他深思從自己居住的美國伸出援手的方式。他在聖地亞哥與朋友參與反對俄羅斯襲擊的抗議活動，但覺得這並沒有實質幫助，比較像是「可以PO在Instagram、看起來很棒卻沒有真正協助烏克蘭人的表演」。

希夫曼2月28日開始研究烏克蘭議題，並留意到有個很容易解決的挑戰。他在推特向5萬4000名粉絲發送了一條推文：「我有個很酷的想法，建立一個配對烏克蘭難民與鄰國接待者的網站。」之後他上床睡覺，發現這則推文越來越受到關注。

希夫曼心想「好吧，我是最適合做這件事的人。」於是他從床上跳起來開始著手他的計畫。他聯繫了哈佛大學同學柏斯坦（Marco Burstein），兩人在接下來的三天不眠不休架設出Ukraine Take Shelter網站。

先前希夫曼曾因為架設追蹤Covid-19病例的網站而爆紅，因此他已經擁有了一個大型公共平台。這次他向社群裡人們諮詢網路安全和語言翻譯等專業知識的幫助。在志工的協力下，提供烏克蘭語、俄語和波蘭語等12種語言的Ukraine Take Shelter上線。

有空間收容難民的人可發布到網站上，難民就能透過網站列出的聯絡方式直接聯繫房東。為了保護難民跟房東的安全，網站不會顯示雙方的確切位置以及電子郵件地址，難民甚至不須註冊帳號。

希夫曼說：「我們有幸能進哈佛，在充滿愛的家庭成長，並生活在安全的環境中，現在該輪到我們回饋了。」

希夫曼提到，當地人道救援組織團體目前也開始使用Ukraine Take Shelter協助烏克蘭難民，他目前與一些團體密切合作，以期提升網站效能。

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