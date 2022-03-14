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香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄窖藏 4月首登佳士得

記者孫曼／即時報導
1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1組單瓶1.5公升裝，估價13萬港元起；1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1 組6瓶，估價32萬港元起。圖／佳士得提供
1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1組單瓶1.5公升裝，估價13萬港元起；1992年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1 組6瓶，估價32萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）將於4月13日假佳士得香港歷山大廈隆重舉行現場拍賣「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」，共有89項拍品來自這位知名企業家兼品味名酒藏家，總估值超過2,400萬港元（約310萬美元），拍賣焦點包括DRC Romanée-Conti 1989至2005年份的珍稀大瓶裝美酒、Henri Jayer Vosne-Romanée Cros- Parantoux 1986至1999年極佳年份的1.5公升裝佳釀，還有波爾多一級田於1982至2003年份的名莊醇釀，包括Lafite Rothschild、Mouton Rothschild、Latour、Lafleur、Pétrus和Cheval Blanc。

於「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣後，同場亦緊接推出多位藏家的窖藏，包涵約500項市場上最炙手可熱的醇釀拍品，來自各大產區如波爾多、布艮地、香檳、意大利、西班牙及美國。精選拍品包括一系列來自Rousseau Chambertin、 d'Auvenay Bonnes-Mares、Leflaive Montrachet、Salon、Sassacaia、 Pingus、Alvaro Palacios L'Ermita及 Screaming Eagle的頂級陳釀。

香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄的窖藏，將於4月首次登上佳士得拍賣。 圖／佳士得提供
香港知名富豪、名酒藏家劉鑾雄的窖藏，將於4月首次登上佳士得拍賣。 圖／佳士得提供
1999年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Pa...
1999年Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros-Parantoux 1組6瓶，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
2005年DRC Romanée-Conti 1組3瓶，估價42萬港元起。圖／...
2005年DRC Romanée-Conti 1組3瓶，估價42萬港元起。圖／佳士得提供
1986年Henri Jayer, Echézeaux 1組單瓶，估價42,0...
1986年Henri Jayer, Echézeaux 1組單瓶，估價42,000港元起；1991年Henri Jayer, Echézeaux 1組12瓶，估價55萬港元起；1993年Henri Jayer, Echézeaux 1組9瓶，估價40萬港元起。圖／佳士得提供
1995年Lafite 1組12瓶，估價60,000港元起；2000年Lafit...
1995年Lafite 1組12瓶，估價60,000港元起；2000年Lafite 1組單瓶3公升裝，估價38,000港元起；2003年Latour 1組12瓶，估價65,000港元起；1995年Mouton 1組11瓶，估價40,000港元起。圖／佳士得提供

拍賣 香港

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