「為了得到羅伯派汀森的注意」 胖艾咪公開瘦身理由

瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

有「英國 奧斯卡」之稱的英國電影 和電視藝術學院大獎（BAFTA Award）今日登場，紅毯星光雲集，其中以歌喉讚系列電影中「胖艾咪」（Fat Amy）一角走紅的女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）再次成為眾人焦點，因為這可以說是她瘦身成功後第一次登上盛大電影獎項的紅毯，而且她似乎又變得更瘦，搭配上超有氣勢的Giambattista Valli禮服，讓許多影迷感到驚艷不已。

瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影和電視藝術學院大獎登場，瑞貝爾威爾森擔任主持人。取材自Instagram

42歲的瑞貝爾威爾森之前曾經透露過，她是為了健康和未來生育問題才決定瘦身。她從2020開始花了半年時間先減了22多公斤，後來持續保持運動、健康的飲食習慣，像是健走、短跑、戰繩運動、TRX與拳擊等等，並多遵守高蛋白飲食法則，攝取高纖主食、勁量避免糖和垃圾食物等。

瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

瑞貝爾威爾森在典禮中穿MIU MIU訂製禮服。取材自Instagram

到去年七月已經剷肉30多公斤，瑞貝爾威爾森如今在被問到為什麼要減肥的時候，忍不住耍了點小幽默：「當然是為了要換取羅伯派汀森的注意啊！」她後來認真補充，她不是為了要「找男人」，而是為了獲得更多不同角色的機會。「我現在可以在亞當山德勒的電影裡演不搞笑的、談戀愛的角色了！或許我也可以接下丹尼爾克雷格之後新任007的角色，但因為男女不同酬，我不會是真的007，而是004.5。」

瑞貝爾威爾森以歌喉讚系列電影中「胖艾咪」一角走紅。取材自Instagram

她在本屆英國奧斯卡獎 中擔任主持人，換上一襲紅色MIU MIU訂製深V復古禮服，更在典禮上對俄羅斯總統普丁比中指。幽默感十足、又能發揮公眾人物影響力在言談中帶入值得大眾關注的議題，並不畏表達立場，這樣的瑞貝爾威爾森是不是超級圈粉呢？