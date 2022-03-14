我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

「為了得到羅伯派汀森的注意」 胖艾咪公開瘦身理由

記者吳曉涵／台北報導
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影和電視藝術學院大獎（BAFTA Award）今日登場，紅毯星光雲集，其中以歌喉讚系列電影中「胖艾咪」（Fat Amy）一角走紅的女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）再次成為眾人焦點，因為這可以說是她瘦身成功後第一次登上盛大電影獎項的紅毯，而且她似乎又變得更瘦，搭配上超有氣勢的Giambattista Valli禮服，讓許多影迷感到驚艷不已。

瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影和電視藝術學院大獎登場，瑞貝爾威爾森擔任主持人。取...
有「英國奧斯卡」之稱的英國電影和電視藝術學院大獎登場，瑞貝爾威爾森擔任主持人。取材自Instagram

42歲的瑞貝爾威爾森之前曾經透露過，她是為了健康和未來生育問題才決定瘦身。她從2020開始花了半年時間先減了22多公斤，後來持續保持運動、健康的飲食習慣，像是健走、短跑、戰繩運動、TRX與拳擊等等，並多遵守高蛋白飲食法則，攝取高纖主食、勁量避免糖和垃圾食物等。

瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram
瑞貝爾威爾森近年瘦身有成。取材自Instagram

瑞貝爾威爾森在典禮中穿MIU MIU訂製禮服。取材自Instagram
瑞貝爾威爾森在典禮中穿MIU MIU訂製禮服。取材自Instagram

到去年七月已經剷肉30多公斤，瑞貝爾威爾森如今在被問到為什麼要減肥的時候，忍不住耍了點小幽默：「當然是為了要換取羅伯派汀森的注意啊！」她後來認真補充，她不是為了要「找男人」，而是為了獲得更多不同角色的機會。「我現在可以在亞當山德勒的電影裡演不搞笑的、談戀愛的角色了！或許我也可以接下丹尼爾克雷格之後新任007的角色，但因為男女不同酬，我不會是真的007，而是004.5。」

瑞貝爾威爾森以歌喉讚系列電影中「胖艾咪」一角走紅。取材自Instagram
瑞貝爾威爾森以歌喉讚系列電影中「胖艾咪」一角走紅。取材自Instagram

她在本屆英國奧斯卡獎中擔任主持人，換上一襲紅色MIU MIU訂製深V復古禮服，更在典禮上對俄羅斯總統普丁比中指。幽默感十足、又能發揮公眾人物影響力在言談中帶入值得大眾關注的議題，並不畏表達立場，這樣的瑞貝爾威爾森是不是超級圈粉呢？

電影 英國 奧斯卡獎

上一則

懸崖蹲馬桶看風景？日本「崖上的廁所」傳為天皇而建

延伸閱讀

刺傷MoMA員工 嫌犯網上嗆警：福爾摩斯也抓不到我

刺傷MoMA員工 嫌犯網上嗆警：福爾摩斯也抓不到我
「蝙蝠俠」全球狂賣 羅伯派汀森推崇這部舊版是傑作

「蝙蝠俠」全球狂賣 羅伯派汀森推崇這部舊版是傑作
蝙蝠俠開紅盤 北美票房破億元 創開年電影最佳

蝙蝠俠開紅盤 北美票房破億元 創開年電影最佳
「蝙蝠俠」開紅盤 北美票房破億元 疫後票房第2高

「蝙蝠俠」開紅盤 北美票房破億元 疫後票房第2高

熱門新聞

蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。取材自YouTube

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

2022-03-07 03:09
藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

2022-03-07 21:30
臉書母公司Meta被爆料取消多項員工好康福利。路透

白吃的晚餐沒了 臉書母公司Meta沒收多項好康福利

2022-03-12 13:50
烏克蘭全民一心抗俄，一位基輔婦人竟用醃黃瓜擊毀俄軍無人機，圖為前年5月俄羅斯衛隊軍人在莫斯科駝鹿島國家公園內操作一台無人機。美聯社

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

2022-03-06 15:59
白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

2022-03-05 03:51

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世