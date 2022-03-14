影／挑戰祖國？俄羅斯機長機上廣播：在烏開戰是罪行　

俄羅斯機長機上廣播批評俄羅斯入侵烏克蘭行為。（取材自推特）

社群 平台日前傳出一段影片，一名俄羅斯 機長在航程中透過對講機向旅客廣播，批評俄羅斯攻打烏克蘭 是項「罪行」。

該機長表示：「我認為明智的公民會同意我的觀點，並會盡一切努力阻止這件事。」影片背景傳來旅客認同的掌聲。機長語畢前還提醒：「不要仇視俄羅斯人，想想隱性的聲音。」

烏克蘭外交官舍爾布（Olexander Scherb）稱該機長任職於俄羅斯最大航空公司俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉價航空公司勝利航空（Pobeda），但相關個人資訊尚待驗證。

許多網友讚賞機長仗義執言，紛紛指出：「勇敢的英雄。 這樣的人願意為自由付出代價」、「謝謝你為烏克蘭發聲。太棒了」、「俄羅斯這種聲明常為當事人招致不良後果，這種反戰聲音難能可貴」。

也有不少人擔心機長的安危：「他做了一個光榮的舉動。希望他在這件事之後能平安」、「他要遠離陽台，以免遭遇不測」。