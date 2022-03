影／挑戰祖國？俄羅斯機長機上廣播：在烏開戰是罪行　

社群 平台日前傳出一段影片,一名俄羅斯 機長在航程中透過對講機向旅客廣播,批評俄羅斯攻打烏克蘭 是項「罪行」。

該機長表示:「我認為明智的公民會同意我的觀點,並會盡一切努力阻止這件事。」影片背景傳來旅客認同的掌聲。機長語畢前還提醒:「不要仇視俄羅斯人,想想隱性的聲音。」

烏克蘭外交官舍爾布(Olexander Scherb)稱該機長任職於俄羅斯最大航空公司俄羅斯航空(Aeroflot)旗下的廉價航空公司勝利航空(Pobeda),但相關個人資訊尚待驗證。

許多網友讚賞機長仗義執言,紛紛指出:「勇敢的英雄。 這樣的人願意為自由付出代價」、「謝謝你為烏克蘭發聲。太棒了」、「俄羅斯這種聲明常為當事人招致不良後果,這種反戰聲音難能可貴」。

也有不少人擔心機長的安危:「他做了一個光榮的舉動。希望他在這件事之後能平安」、「他要遠離陽台,以免遭遇不測」。

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U