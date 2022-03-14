懸崖蹲馬桶看風景？日本「崖上的廁所」傳為天皇而建

日本石廊崎海岬有一個建在懸崖邊的廁所，疑似是當初為了接待天皇所建造的。取材自推特

對有懼高症的人來講，光是站在懸崖旁邊，就足以讓人心驚膽跳，巴不得儘快逃離現場了。而最近有日本 網友，卻發現某個懸崖旁邊，居然還設置了一個頗為華麗的露天廁所，讓人感到匪夷所思。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜好登山的日本twitter網友「aosuke32」分享，表示他在靜岡縣的石廊崎海岬一帶，發現一個建在懸崖旁邊，四周缺乏遮蔽的廁所空間。而且仔細觀察，還會發現馬桶上有著相當華麗的花紋設計，顯得非比尋常。

附近的神社人員解釋，這個廁所很可能是在過去天皇造訪時，特別為天皇所建的。由於昭和天皇曾經來過石廊崎海岬，但考量到天皇若是突然想上廁所，卻找不到地方的話，恐有招待不周之嫌，因此才會建在懸崖邊。以前這個廁所其實是有木門遮蔽，但因為颱風的關係被摧毀，基於安全問題，之後也考慮會封鎖該廁所。

網友們則紛紛表示「為啥會建在這邊啊」、「這馬桶頗時髦的」、「好像沒有衛生紙」、「一邊蹲馬桶一邊欣賞絕景」、「還能夠沖水嗎」、「解放感超強」、「世上最壯觀的廁所」、「敢在這裡上的顯然是狠角色」、「放在遊戲中肯定是隱藏路線」、「怎麼做出來的也難以想像」。