俄威脅將美太空人丟包太空站 馬斯克：我派火箭拯救

俄國聯邦太空總署計畫本月30日，只把俄籍太空人載回地球，獨留美籍太空人是范迪海(右)一人在太空站。路透資料照片

隨著美國對俄羅斯 的制裁愈來愈重，美俄之間關係更加對立，戰火甚至延燒到太空。日前通訊軟體Telegram上一段影片影射，俄國 聯邦太空總署(Roscosmos)計畫本月30日，只把俄籍太空人 載回地球，獨留美籍太空人是范迪海(Mark Vande Hei)一人在太空站；不過當局雙方後來都公開澄清，范迪將如期返航。

俄國聯邦太空總署長羅戈辛(Dmitry Rogozin)近來針對美國一系列制裁動作頻繁在推特上發文抗議，指控美方此舉將嚴重影響兩國在太空站的合作關係。

上個月26日羅戈辛接受俄國媒體專訪時更威脅：「那些還在太空站上的太空人們非常擔心這些制裁的後果，而且他們無法預測下一步會是什麼」；這段訪問影片在網路上掀起熱潮，被外界解讀俄國太空總署將做出對美方不利的行為，甚至不惜將范迪海丟包在外太空。

然而，美國國家航空暨太空總署(NASA)事後回應，兩國在外太空的合作一切正常；羅戈辛也在最近澄清，范迪海將按計畫返回地球，並指控外界揣測「歇斯底里」。

儘管如此，全球首富、SpaceX與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)還是霸氣回應，「如果俄羅斯人將范迪海丟在太空，會派出SpaceX火箭拯救他」。

范迪海去年4月搭乘俄羅斯太空船「聯盟號」(Russian Soyuz)進駐國際太空站（ISS），按原定計畫，他應與其他兩名俄籍太空人於3月30日一同搭乘聯盟號返回地球，在哈薩克降落。

由於美俄兩國在太空事務的合作相當密切，例如俄方負責為國際太空站(International Space Station)提供動力，美方負責發電；面對外界質疑，NASA人類探索與行動任務理事會副局長露德斯(Kathy Lueders)也再次強調，范迪海會如期返航。

目前美國史上滯留太空最久的太空人是凱利(Scott Kelly)，他在2015至2016年期間在太空站待了340天；若范迪海30日如期返回地球，將打破凱利的成就，達成在外太空滯留355天的紀錄。