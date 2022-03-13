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空襲來了…烏婦挺著孕肚滿臉血 逃到他間醫院產下女嬰

編譯林梅婕／綜合13日電
俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫。(美聯社)
俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫。(美聯社)

俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市(Mariupol)一家婦幼醫院，造成至少三人死亡及多人受傷，而瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞(Mariana Vishegirskaya)正是其中一名受傷的臨盆婦女；她幸運逃過死劫，11日在另一家醫院產下女嬰維若妮卡(Veronika)。

這起攻擊事件也讓俄羅斯受到國際撻伐；據稱空襲爆發時，維舍吉斯凱亞抓著個人物品立刻逃生，靠著直覺在瓦礫中尋找出路；當她脫逃成功時，身上還穿著點點圖案的睡衣，額頭和臉頰卻布滿鮮血。

維舍吉斯凱亞隨即被轉往另一家醫院，跟她一起轉院的還有一名已經分娩的女性；不過抵達醫院不久後又被襲擊，兩名女子就在隆隆炮火聲中生下寶寶。

俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫。(...
俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫。(美聯社)

為了抵抗媒體散播的不利資訊，俄羅斯官員開始釋出各種假消息，例如宣稱被襲擊的醫院是被烏克蘭極右份子占領為軍事基地，還謊稱空襲時醫院裡早已沒有人；俄羅斯駐倫敦大使館也配合演出，聲稱醫院當時沒有運營，現場照片的受傷婦女都是「演員」。

在烏克蘭，維舍吉斯凱亞是一名小有名氣的部落客(博主)，專門介紹保養品和美妝產品；入院待產後她也頻繁透過社群平台Instagram分享各種影片和照片，為懷孕最後幾周留下紀錄，其中幾則貼文還能看到維舍吉斯凱亞穿著與逃難那天同樣點點圖案的睡衣。

不過俄羅斯駐倫敦大使館卻公然在推特上謊稱，維舍吉斯凱亞不是婦女醫院的受害者，說她只不過是假扮成孕婦的美妝部落客；該帳號將兩張美聯社的照片並排，一張是維舍吉斯凱亞，另一張則是一名孕婦躺在擔架上，還貼上紅色斗大的「假新聞」字樣。

俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫，1...
俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫，11日在另一家醫院產下女嬰。圖為夫妻倆照顧新生兒。(美聯社)

俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫，1...
俄羅斯日前空襲烏克蘭馬立波市一家婦幼醫院，瑪莉亞娜‧維舍吉斯凱亞幸運逃過死劫，11日在另一家醫院產下女嬰。(美聯社)

該帳號還發表另一張維舍吉斯凱亞裹著毯子站在醫院外的照片，另外附上她Instagram上的其她照片，影射她其實是名演員；推特隨後以俄羅斯駐倫敦大使館違反平台使用原則，將這兩則貼文刪除。

維舍吉斯凱亞最後被送到郊區的一家醫院，位置面對戰場的前線，當地早已斷水斷電超過一周，但維舍吉斯凱亞仍堅持到最後一刻，剖腹產下女嬰。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

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