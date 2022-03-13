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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

影／鈔票滿天飛沒人撿 俄男狂撒盧布「不信利率上升」

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯貨幣盧布。美聯社
俄羅斯貨幣盧布。美聯社

俄羅斯軍隊從2月24日入侵烏克蘭後，雙方戰火不斷，不僅住宅區淪為戰場，連難民人數都增加，日前美國總統拜登（Joe Biden）宣布終止與俄羅斯的「最惠國待遇」貿易關係，此舉讓俄羅斯貨幣「盧布」貶值，跌幅40%，有人在賣場大撒盧布，結果也沒什麼人要撿。

根據莫斯科網媒《moslenta》在推特分享的影片指出，一名男子在購物中心的Uniqlo店面樓上大撒鈔票，許多的100元盧布從天而降，沒想到底下的民眾反應冷靜，幾乎都當作沒看到，只有少數人撿起1-2張鈔票，推特還寫下「顯然他不會相信利率上升」。

俄羅斯國內除了貨幣貶值外，跨國企業也紛紛加入制裁行列，星巴克、可口可樂與麥當勞皆關閉當地門市，影響民眾生計，俄羅斯央行也管制民眾，不得將盧布兌換為美元等強勢貨幣，但中國外匯中心10日公告，中國央行同意從11日起，讓外匯市場人民幣兌換俄羅斯盧布。

一名俄國男子在賣場撒盧布，但沒有什麼路人要撿，因為盧布貶值逾40%。取材自推特
一名俄國男子在賣場撒盧布，但沒有什麼路人要撿，因為盧布貶值逾40%。取材自推特

俄羅斯 貨幣 央行

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