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曾見證大S、具俊曄戀情 黃子佼最難忘他這一點

記者林怡秀／即時報導
黃子佼接下新節目「一鳴驚人」主持棒。圖：中天提供
黃子佼接下新節目「一鳴驚人」主持棒。圖：中天提供

黃子佼接下「一鳴驚人」主持棒，與國中生一起學習中華文史，大S徐熙媛）與舊愛具俊曄閃電再婚，震驚演藝圈，黃子佼說多年前曾和大S及具俊曄一起約過會，印象中的他是非常溫柔紳士的人，和他的猛男外表完全不同，「當然過了20年，他有沒有變我不知道，但我佩服他電話號碼居然20年來都沒刪。」他自招歷任前女友的手機全都刪了，包括小S，也僅剩工作上的交集。

黃子佼笑說，當天看到大S的新聞嚇瘋了，但他也替大S開心，「當年他們在一起的時候，我剛好見證到那一段，會一起出去玩，以我20年前的印象，這個光頭先生是不錯的，別看他長得很漢子，其實他非常溫柔。」他認為如今的世道下，大家難免都有些末日情懷，所以選擇愛在當下可以理解，「我覺得最妙的是，20年女生沒換電話，男生居然也沒刪，像我早就刪得一乾二淨。」

而劇集「初擁」發生工作人員墜谷意外，黃子佼老婆孟耿如也心痛發聲，黃子佼感嘆說，當年孟耿如拍跳海戲，防護措施一樣沒做足，孟耿如拒拍，爆料出來就變她在耍大牌，「命還是很重要，拍戲可以賣命，但不要玩命，我還是希望她平平安安回家。」沉痛期盼大家能對演藝圈的工作環境有更多的重視。

大S 具俊曄 徐熙媛

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