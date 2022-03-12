不是李奧納多 凱特溫絲蕾老公 最怕她跟這位男星假戲真做

李奧納多狄卡皮歐（左）與凱特溫絲蕾是演藝界出了名的異性知己。（路透資料照片）

史詩愛情悲劇鉅片「鐵達尼號」(Titanic)曾在全球各地賣破票房紀錄，也讓李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）扮演的傑克和凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)飾演的蘿絲成為經典銀幕情侶，兩人私下也維持不錯交情，不但又再合演「真愛旅程」(Revolutionary Road)，一度還被傳多年友情萌發出愛情，雖然事後證明是誤傳，他們的交情還是沒被破壞。

然而凱特溫絲蕾與別的男星之間就未必能保持這種適當的美好距離？另一位也是她老搭檔、還跟她一樣來自英國 的超級帥哥裘德洛(Jude Law)，雖然目前額頭光滑的問題愈來愈嚴重，在凱特眼裡仍是全英國最性感的男星之一，兩人即將繼「戀愛沒有假期」(The Holiday)與「全境擴散」(Contagion)後再度合演新片，讓凱特溫絲蕾的丈夫愛德華史密斯(Edward Smith)超沒安全感。

裘德洛雖然沒有年輕時頭髮濃密，依然對女性很具吸引力。（路透資料照片）

根據「New Idea」雜誌，愛德華之前就因為疫情 期間和凱特常要一起居家防疫，造成衝突比以往更多，就如不少夫妻，雪上加霜的是，在兩人感情的低潮，凱特還要與魅力四射的裘德合演，令愛德華更擔心與凱特的婚姻恐會生變。

凱特之前在「戀愛沒有假期」演裘德的妹妹、對手戲很少，「全境擴散」彼此則是不一樣的故事線，但在新片之中，兩人會有不少感情對手戲，假戲真做的危險性大增，無怪乎愛德華現在是裘德如心腹大患，十分在意。

不過專門打臉八卦的網站，稱凱特溫絲蕾老公顧忌裘德洛就像之前她和李奧納多的緋聞一樣是誇大不實的報導，都是為了銷售在炒話題。