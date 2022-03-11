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谷歌辦公室裡少不了牠 研究指「上班擼狗」可激勵士氣

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗是人類的好夥伴。(pixabay)
狗狗是人類的好夥伴。(pixabay)

當你開了大半天的會、使盡吃奶的力氣與客戶溝通、或是看著眼前一堆待辦事項，此時辦公室裡是什麼最能夠療癒你疲憊的心呢？一杯熱咖啡？甜點零食？還是...幽默的同事？其實你需要的，是抱抱一隻溫暖的狗狗！

報導提到，像雀巢、谷歌等公司就很歡迎員工們帶狗狗來上班，在谷歌辦公室的狗狗甚至還有專屬稱號－

Doogler」。而英國雀巢寵物食品子公司Purina實施與寵物一起上班的計劃之後，也認為如果職場環境安全且合適，狗狗的確是非常好的工作夥伴，他們的研究裡，有三分之一的辦公室表示，狗狗的確可以讓員工減輕壓力，還可以活絡上班氣氛、激勵士氣，讓職場環境更加積極且友好，進一步實現了工作與生活達到平衡的目標。

研究發現如果員工的工作環境能有機會與狗狗相處，一整天下來，他們的壓力賀爾蒙會降低。一直以來有許多行為心理學家也認同，人類在撫摸狗或貓等寵物時，會散發多巴胺、催產素等「快樂賀爾蒙」，因此我們總會自然露出笑容，感到心情愉快。

然而也不是所有人或公司制度都能接受在辦公室裡養寵物，荷蘭行為心理學家Lotte Spijkerman也提到，如果辦公室不適合養狗或貓，養魚也是不錯的療癒方式，和觀看壁爐裡的火一樣，有安定的效果。或是種植一些有柑橘氣味的植物，讓緊繃的工作情緒能得到鎮靜以及舒緩。

谷歌 咖啡 英國

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