烏克蘭家人被炸死 僅愛貓倖存 大叔依偎照惹鼻酸

俄烏戰爭砲火未歇,烏克蘭 外交部發文表示,一名男子從基輔逃出後,全家人的臨時住所不幸遭到砲擊,11名家人全數喪命。只剩下他和愛貓被斷垣殘壁環繞的照片。

俄羅斯國防部11日宣布將暫時對5城市停火,其中包含首都基輔、第2大城哈爾科夫、蘇梅、馬力波及切爾尼戈夫。並開放人道走廊,以利平民盡速撤離。然而烏克蘭外交部推特發布一張照片,當地一名男子攜家帶眷逃到基輔西南部的馬爾哈利 夫卡(Marhalivka),臨時住所卻也難逃俄軍攻擊,包含妻小在內的11名家人全數被炸死。

除了眼前的遍地殘骸,現在陪伴在他身邊的只剩下寵物貓。他強忍著悲痛和心愛的貓相互依偎,站在這片曾和家人快樂相處的土地上,畫面讓大批網友鼻酸。

不少民眾帶著寵物一起逃難,然而不是所有動物都能幸運躲避這場戰火。有飼主忍痛把狗兒留下來,落寞的守著狗屋;也有動保團體每天往返邊境 ,只為了救援落單的寵物。無情的砲火讓收容所被炸毀,浪浪們突然行為異常,尖聲吠叫。

📍Marhalivka.



This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister...



Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W