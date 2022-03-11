我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布取消俄羅斯最惠國待遇 進一步重創俄經濟

WSJ：拜登處理俄烏危機獲肯定但未能提升施政滿意度

致敬蛇島飆罵俄軍士兵 烏克蘭將推紀念郵票

中央社利維夫10日綜合外電報導
為紀念鎮守烏克蘭蛇島的13名勇敢士兵，烏克蘭郵局宣布舉辦郵票設計大賽。（圖取自烏克蘭郵政總局臉書）
為紀念鎮守烏克蘭蛇島的13名勇敢士兵，烏克蘭郵局宣布舉辦郵票設計大賽。（圖取自烏克蘭郵政總局臉書）

為紀念鎮守烏克蘭蛇島的13名勇敢士兵，烏克蘭郵局宣布舉辦郵票設計大賽。進入決選的設計中，多款都包含「中指」圖案，呼應飆罵俄軍的士兵，接下來將由民眾票選出最後贏家。

先前網路上的一段外流錄音檔顯示，俄國軍艦2月24日接近蛇島（Zmiinyi Island）之際，曾向島上烏軍喊話：「這是俄國軍艦，建議你們放下武器投降，避免不必要的死傷，否則你們將會遭到轟炸。」一名烏克蘭士兵隨即飆罵髒話回應：「俄國軍艦，你們去死吧！」這也成為蛇島上傳出來的已知最後訊息。

蛇島淪陷後，這批守軍一度據信全數殉國，但後來烏克蘭海軍證實，保衛蛇島的官兵遭到俄軍俘虜。

英國「每日郵報」報導，烏克蘭郵政總局（Ukrposhta）於本月1日宣布舉行「郵票設計大賽」，在4日截止日期前共收到近500份投稿，該局也在3月8日於臉書（Facebook）公布入圍決選的前20名。接下來將開放民眾票選，獲得最高票的設計將被製成郵票，以向蛇島英雄致敬。

在入圍的1件作品中，可見1名士兵站在岸邊，挑釁地對俄羅斯軍艦豎起中指；另件作品則是海中的礁岩上有1座燈塔，整個結構看起來像1隻豎起中指的手；還有作品描繪出1座比中指形狀的島嶼，烏克蘭國旗牢牢地插在島上。

有些設計充滿抽象或卡通風格，但每幅作品都象徵俄羅斯入侵以來，烏克蘭士兵和平民頑強不屈的反抗精神。

烏國郵政總局在臉書發文表示，他們本打算開放所有投稿作品，供民眾票選，但沒想到來稿如此踴躍，甚至還有人從境外地區投稿，因此最後「從集郵的角度出發」，選出20件入圍作品供票選。

來自專業插畫家和業餘人士的496份作品，將全數收入郵政總局資料庫，未來計劃將用於其他愛國運動。

票選活動至今天結束，明天主辦單位就會公布最終獲勝的設計。

烏克蘭 入圍 郵政

上一則

影／蘋果拆解機器人Daisy升級 可分辨23種iPhone

延伸閱讀

衛星照片顯示 基輔西北長串俄軍車隊已分散部署

衛星照片顯示 基輔西北長串俄軍車隊已分散部署
普亭准志願者入烏參戰 同意把繳獲歐美軍火給烏東叛軍

普亭准志願者入烏參戰 同意把繳獲歐美軍火給烏東叛軍
侵烏第三周 澤倫斯基警告俄軍很可能動用化武

侵烏第三周 澤倫斯基警告俄軍很可能動用化武
FT：多數西方官員仍預料俄羅斯將全面獲勝

FT：多數西方官員仍預料俄羅斯將全面獲勝

熱門新聞

白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

2022-03-05 03:51
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。取材自YouTube

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

2022-03-07 03:09
藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

2022-03-07 21:30
烏克蘭全民一心抗俄，一位基輔婦人竟用醃黃瓜擊毀俄軍無人機，圖為前年5月俄羅斯衛隊軍人在莫斯科駝鹿島國家公園內操作一台無人機。美聯社

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

2022-03-06 15:59
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20
英國26歲女愛上58歲男，兩人正準備結婚。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

2022-03-04 22:42

超人氣

更多 >
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能
「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y

馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y