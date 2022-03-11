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影／蘋果拆解機器人Daisy升級 可分辨23種iPhone

中央社台北11日電
為了從二手iPhone回收貴重金屬及材料，蘋果公司透過Daisy機器人拆解iPhone，每小時可拆解200台，相當於每18秒拆解一台。（蘋果提供）中央社
為了從二手iPhone回收貴重金屬及材料，蘋果公司透過Daisy機器人拆解iPhone，每小時可拆解200台，相當於每18秒拆解一台。（蘋果提供）中央社

蘋果公司9日發表iPhone SE 3等新產品，採用再生材料製造。為了提升從二手iPhone回收可用材料的效率，蘋果已升級拆解機器人Daisy，現在可分辨23種iPhone機型，每年可拆解120萬台iPhone。

為了從無法修復的二手iPhone回收貴重金屬，蘋果在2016年發表拆解機器人Liam，當時只能辨識一種iPhone，且拆解一台需要12分鐘。

2018年4月蘋果發表Liam的後繼機種Daisy，能以每小時200台速度拆解9種不同的iPhone機型。2019年4月蘋果宣布擴大全球回收方案時，也一併公布Daisy能分辨15種不同的iPhone機型。

去年10月倫敦標準晚報（Evening Standard）報導，Daisy已能分辨23種不同的iPhone機型，雖然拆解速度仍是每18秒一台，但辨識能力明顯提升。其中一種重要的回收材料是鎢金屬，可用於生產iPhone和Apple Watch的觸感引擎。

蘋果目前在美國與荷蘭設有Daisy產線，每個產線每年可拆解120萬台iPhone。每台待拆解的iPhone會先放到Daisy輸送帶上掃描，確定正面朝下，再由機器手臂抓起並移除螢幕，接著電腦會掃描分辨iPhone機型，決定要採取哪些步驟。

接著Daisy會移除每台iPhone的電池，在正確位置鬆開內部零件的螺絲，透過晃動讓零件掉落，進行回收分類。

目前蘋果在全球企業營運方面已經達成碳中和，並計劃於2030年前在製造供應鏈及所有產品生命週期的整體業務上，達成淨零氣候影響的目標。這表示從零組件製造、組裝、運送、顧客使用、充電，一直到回收及原料再生，每部出售的蘋果裝置都將達到100%碳中和。

蘋果公司2018年發表拆解機器人Daisy，最初可分辨9種不同的iPhone機型...
蘋果公司2018年發表拆解機器人Daisy，最初可分辨9種不同的iPhone機型，現在已增加到23種。（蘋果提供）中央社

iPhone 蘋果 供應鏈

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