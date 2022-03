冰箱塞滿麥當勞漢堡 俄民眾狂囤貨 大麥克拍賣價76美元

俄羅斯 入侵烏克蘭後遭到國際企業接連制裁,本周稍早執意要在俄羅斯繼續營運的日本服飾品牌優衣庫(UNIQLO)10日也態度大轉彎,宣布跟進暫停在俄羅斯的業務,導致俄羅斯的UNIQLO各分店擠滿搶購人潮,深怕再也買不到。

美國連鎖速食麥當勞 日前也宣布關閉俄羅斯847家分店,結果掀起一波爆買潮,一名國外網友在Reddit論壇分享俄國 友人冰箱裡全部塞滿漢堡的照片,引發網友熱議,更有人在留言區表示,現在許多麥當勞商像是漢堡、可樂等被高價轉賣,在俄國eBay購物網上,一個原價130盧布(約0.99美元)的大麥克竟然要價1萬盧布(約76美元),而一杯可樂也有人出價1500盧布(約11美元)。

俄羅斯多間UNIQLO分店外擠滿排隊人龍。(美聯社)

在俄羅斯的UNIQLO分店爆發搶購潮。(歐新社)

此外,UNIQLO母公司迅銷集團(Fast Retailing Co.)10日一改之前逆風態度,宣布將暫停在俄羅斯境內48間店的業務,消息一出,俄羅斯多間UNIQLO分店都出現排隊搶購風潮,每個人都抱著一堆甚至是一整籃商品、等待排隊結帳,店外也出現長長排隊人龍,人潮相當可觀。

Uniqlo stores in St. Petersburg announced that they will be open until March 21 and still long Q in front of the store pic.twitter.com/HPhMIQPoQ2