冰箱塞滿麥當勞漢堡 俄民眾狂囤貨 大麥克拍賣價76美元

有網友分享俄國友人的冰箱塞滿麥當勞漢堡。(取材自Reddit)

俄羅斯 入侵烏克蘭後遭到國際企業接連制裁，本周稍早執意要在俄羅斯繼續營運的日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）10日也態度大轉彎，宣布跟進暫停在俄羅斯的業務，導致俄羅斯的UNIQLO各分店擠滿搶購人潮，深怕再也買不到。

美國連鎖速食麥當勞 日前也宣布關閉俄羅斯847家分店，結果掀起一波爆買潮，一名國外網友在Reddit論壇分享俄國 友人冰箱裡全部塞滿漢堡的照片，引發網友熱議，更有人在留言區表示，現在許多麥當勞商像是漢堡、可樂等被高價轉賣，在俄國eBay購物網上，一個原價130盧布（約0.99美元）的大麥克竟然要價1萬盧布（約76美元），而一杯可樂也有人出價1500盧布（約11美元）。

俄羅斯多間UNIQLO分店外擠滿排隊人龍。(美聯社)

在俄羅斯的UNIQLO分店爆發搶購潮。(歐新社)

此外，UNIQLO母公司迅銷集團（Fast Retailing Co.）10日一改之前逆風態度，宣布將暫停在俄羅斯境內48間店的業務，消息一出，俄羅斯多間UNIQLO分店都出現排隊搶購風潮，每個人都抱著一堆甚至是一整籃商品、等待排隊結帳，店外也出現長長排隊人龍，人潮相當可觀。