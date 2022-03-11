換季收納4知識 羽絨被不能擠壓、蠶絲被千萬別日曬

換季的被子收納很重要。(圖：日比家族提供)

天氣逐漸開始換季，雖然氣溫忽冷忽熱，但也要為換季收納提前做準備。其中冬被收納更是重要，如果收納整理的方式不對，小心棉被壽命減短，以下4個冬被收納常識，一定要記起來。

一、羽絨被可日曬、不可水洗

許多人在冬天最喜愛的羽絨被，在收納前，千萬不能用水洗，水洗會破壞羽絨，若是想要清潔，還是送給專業的乾洗處理。

收納羽絨被前，可以先日曬，因為可以增加羽絨被的保暖性與柔軟度，平均雙面曬2～3小時後再收納即可。

二、羽絨被收納不可真空壓縮

羽絨被在收納之前，需要先陰乾，或用除濕機去除濕器，然後千萬不能使用真空壓縮袋，因為可能會讓羽絨斷裂，影響與絨蓬鬆度與保暖度。

三、羊毛被不可水洗，日曬時間要謹慎

羊毛被同樣不能水洗與烘乾，因為可能會產生收縮與氈合，損傷羊毛的毛鱗，反而讓羊毛被無法保暖。如果要收納前，可以先曝曬陽光下，但僅需1～2小時即可，不可過度曝曬。

四、蠶絲被收納前不可曝曬、不可壓縮

因為蠶絲為蛋白纖維，應避免陽光直接曝曬，以免高溫 破壞纖維結構，造成蠶絲斷裂。收納前要先做好除濕，同樣避免使用壓縮袋，避免蠶絲斷裂。