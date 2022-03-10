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就是喜歡修車 「女黑手」脫下工作服 火辣身材圈粉萬人

聯合新聞網／綜合報導
坦丁從小就對汽車感興趣，長大後也如願從事汽車維修行業。（取材自Instagram）
坦丁從小就對汽車感興趣，長大後也如願從事汽車維修行業。（取材自Instagram）

許多人對於「黑手」的印象大多是男性為主，且雙手和身上總是黑黑髒髒的沾滿油污，但如果有女性從事相關行業，一定會讓人眼睛為之一亮。菲律賓就有一名年輕的女性汽車維修員，外表不僅亮麗，身材也非常姣好，工作之餘還是名業餘模特兒，讓人見識到她不同方面的才能。

據「太陽報」報導，這名女汽車技師名叫坦丁（Tantin Meneses），今年26歲，從小就接觸到汽車和相關零件，也開始讓她產生興趣，並且覺得修車這職業很酷。上高中時，坦丁下定決心要成為一名機械師，但老師以為她在開玩笑，儘管不被看好，她19歲時仍然繼續學習汽車相關課程，甚至畢業後還開了一間自己的維修廠。

坦丁表示她不需要任何人的認可，喜歡獨自工作，因為男人注視會讓她無法專注。她說有不少人會假藉修車名義來看她或聊天，但坦丁為了避免耽誤工作，只好學會如何忽視這些人。對於有些性別歧視的言論，她也直言不是為了男人才當技師，或者是為了給人留下深刻印象，純粹是為了自己的興趣而做。

雖然從事維修工作常常會弄髒全身，但私底下坦丁非常愛漂亮，甚至還是一名業餘的模特兒，她常在自己的IG放上許多張生活照和性感的清涼照，吸引超過逾萬名粉絲追蹤。

坦丁不但是汽車維修員，還是一名業餘模特兒。 （取材自Instagram）
坦丁不但是汽車維修員，還是一名業餘模特兒。 （取材自Instagram）
坦丁私底下愛漂亮，身材姣好。（取材自Instagram）
坦丁私底下愛漂亮，身材姣好。（取材自Instagram）

汽車 歧視

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