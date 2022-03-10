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圖輯／美民眾踴躍捐物資援烏 有人做菜義賣 有人捐防彈衣

世界新聞網/輯
賓州一些志工在幫忙包烏克蘭白菜捲(halupki)，作為援助烏克蘭的義賣食品。(Getty Images)
賓州一些志工在幫忙包烏克蘭白菜捲(halupki)，作為援助烏克蘭的義賣食品。(Getty Images)

烏克蘭因戰事陷入人道危機，美國多地民眾響應募集救援物資。有民眾捲起衣袖做烏克蘭菜義賣，還有民眾捐防彈衣等戰備物資。

新澤西一處倉庫正在處理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西一處倉庫正在處理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西志工正在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西志工正在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西志工在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西志工在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社)
新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社)
新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社)
新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社)
加州運輸工人搬運送往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
加州運輸工人搬運送往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
從德州捐出的防彈背心。(路透)
從德州捐出的防彈背心。(路透)
從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)
一名賓州居民在教堂裡收集整理援助烏克蘭的物資。他曾在基輔當英文老師。(Getty...
一名賓州居民在教堂裡收集整理援助烏克蘭的物資。他曾在基輔當英文老師。(Getty Images)
從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社)
新澤西一處倉庫中，員工與志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Im...
新澤西一處倉庫中，員工與志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images)

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