圖輯／美民眾踴躍捐物資援烏 有人做菜義賣 有人捐防彈衣

賓州一些志工在幫忙包烏克蘭白菜捲(halupki)，作為援助烏克蘭的義賣食品。(Getty Images) 烏克蘭因戰事陷入人道危機，美國多地民眾響應募集救援物資。有民眾捲起衣袖做烏克蘭菜義賣，還有民眾捐防彈衣等戰備物資。 新澤西一處倉庫正在處理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 新澤西志工正在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 新澤西志工在整理運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社) 新州的志工在包裝醫療物品。(美聯社) 加州運輸工人搬運送往烏克蘭的救援物資。(美聯社) 新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 從德州捐出的防彈背心。(路透) 從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社) 新澤西一群志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 一名賓州居民在教堂裡收集整理援助烏克蘭的物資。他曾在基輔當英文老師。(Getty Images) 從加州運往烏克蘭的救援物資。(美聯社) 新澤西一處倉庫中，員工與志工正在包裝運往烏克蘭的人道救援物資。(Getty Images) 烏克蘭 上一則 馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y 下一則 考驗信仰？蘋果悄上架 一條連接線159元貴在哪
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