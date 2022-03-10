圖輯／美民眾踴躍捐物資援烏 有人做菜義賣 有人捐防彈衣

賓州一些志工在幫忙包烏克蘭白菜捲(halupki)，作為援助烏克蘭的義賣食品。(Getty Images)

烏克蘭 因戰事陷入人道危機，美國多地民眾響應募集救援物資。有民眾捲起衣袖做烏克蘭菜義賣，還有民眾捐防彈衣等戰備物資。