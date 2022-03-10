馬斯克第7個孩子出生 孩子媽：代孕生的女兒、小名Y

馬斯克和歌手Grimes迎來第二個孩子。（美聯社）

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）的女友、歌手Grimes近日接受浮華世界雜誌採訪時稱，她和馬斯克透過代孕擁有了第二個孩子，這次是個女兒，正式名字叫Exa Dark Sideral Musk，但他們倆稱她為Y。

這是馬斯克的第7個孩子，也是第一個女兒。馬斯克與Grimes第一個孩子在2020年5月出生，是個兒子，名字叫X A A-Xii Musk，簡稱為X。Grimes稱，由於她在懷第一胎X的時候出現了嚴重不適和併發症，所以第二個孩子進行了代孕。

Grimes還說明了她現在和馬斯克的關係。

馬斯克去年表示，他和Grimes處於「半分開」狀態。而且，馬斯克近期還被發現與澳洲 演員娜塔莎(Natasha Bassett)在一起。Grimes稱，對於雙方的關係，現在還沒有一個確切的說法。「我可能會稱他為我的男朋友，但我們的關係很不穩定，」她表示，「我們住在不同的房子裡。我們是最好的朋友。我們經常見面…我們只是有自己的事情要做，我不指望別人能理解。」

Grimes說，她和馬斯克還計畫在一起生更多的孩子。「我們一直想要至少三到四個孩子。」