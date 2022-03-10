我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭官員指俄轟炸核子設施 附近旅舍也陷火海

今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能不知道

考驗信仰？蘋果悄上架 一條連接線159元貴在哪

聯合新聞網／綜合報導
蘋果日前舉行春季發表會，多項新品亮相。（路透）
蘋果日前舉行春季發表會，多項新品亮相。（路透）

蘋果Apple）公司日前舉行春季發表會，公開多項新品，其中新款外接螢幕Studio Display的一項配件價格驚人，讓人思考莫非考驗信仰的時候又到了？

蘋果發表會上公開新款27吋外接螢幕Studio Display，不僅擁有鋁合金外殼和5K解析度，更內建A13 Bionic處理器、高低音喇叭和1200萬畫素的超廣角鏡頭，並配有一條1公尺長的Thunderbolt 4連接線，用以連結Mac系列裝置，且能反向充電。

不過對某些人來說，「1公尺」長的連接線根本不夠用，因此蘋果悄悄上架了1.8公尺和3公尺長的版本，以滿足需要各種長度連接線人士的需求。不過線材越長，價格越驚人，現已開賣的1.8公尺Thunderbolt 4 Pro連接線售價為台幣129美元，尚未開賣的3公尺長度更高達159美元。

據官網顯示，Thunderbolt 4 Pro連接線採用編織設計，捲起時不易纏繞，可支援資料傳輸速度最快可達40Gb/s的 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4與 USB 4、資料傳輸速度最快可達10Gb/s的USB 3.1 Gen 2、DisplayPort視訊輸出 (HBR3)，並具有最高可達100W的充電能力。

外媒報導，蘋果的Thunderbolt 4連接線相當昂貴，但市面上還沒有因應工作室或大型辦公室空間的長度，可能要等未來規格越來越普遍後，才有其他替代品可選擇。此外，蘋果在2020年時也賣過2公尺長的 Thunderbolt 3，當時售價高達129美元（與1.8公尺Thunderbolt 4 Pro連接線同價格）。

蘋果上架產品配件，其中一條3公尺長的連接線以159元高價吸引關注。 （翻攝自蘋果...
蘋果上架產品配件，其中一條3公尺長的連接線以159元高價吸引關注。 （翻攝自蘋果官網）

蘋果 Apple

上一則

圖輯／美民眾踴躍捐物資援烏 有人做菜義賣 有人捐防彈衣

延伸閱讀

中LED龍頭三安奪蘋果訂單 打破台廠富采獨拿局面

中LED龍頭三安奪蘋果訂單 打破台廠富采獨拿局面
蘋果新品代工 鴻海最大贏家

蘋果新品代工 鴻海最大贏家
蘋果怪獸級晶片 台積獨家操刀

蘋果怪獸級晶片 台積獨家操刀
彭博分析：新iPhone SE未達蘋果高標準

彭博分析：新iPhone SE未達蘋果高標準

熱門新聞

白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

2022-03-05 03:51
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。取材自YouTube

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

2022-03-07 03:09
藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

2022-03-07 21:30
烏克蘭全民一心抗俄，一位基輔婦人竟用醃黃瓜擊毀俄軍無人機，圖為前年5月俄羅斯衛隊軍人在莫斯科駝鹿島國家公園內操作一台無人機。美聯社

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

2022-03-06 15:59
英國26歲女愛上58歲男，兩人正準備結婚。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

2022-03-04 22:42
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

2022-03-07 02:20

超人氣

更多 >
24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　

24年前大S「南韓約會具俊曄」畫面曝光 粉紅泡泡冒不停　
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭
南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家