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喜劇演員變戰時英雄 全球搶購澤倫斯基影集版權

中央社／斯德哥爾摩10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

位於瑞典斯德哥爾摩的一家小型代理商，近期收到世界各地多達20家電視台出價，想購買烏克蘭總統澤倫斯基過去主演的政治諷刺喜劇影集「人民公僕」版權。

版權代理公司Eccho Rights共同創辦人索德隆德（Nicola Soderlund）說：「最近非常、非常忙碌。來自世界各地的電視台都想購買版權，想要播放這部影集。」

俄羅斯對烏克蘭發動攻擊至今，英國第四頻道（Channel 4）、希臘天線電視台（ANT1）和羅馬尼亞PRO電視台（PRO TV）等電視台業者，都加入搶購2015年在烏克蘭首播的「人民公僕」（Servant of the People）影集版權行列。

索德隆德說：「我想上週我們可能敲定了15筆生意，而且還有20個國家正在談。」他的辦公桌上就掛著「人民公僕」的宣傳海報。

「最新聽說的是拉丁美洲，我們正在和美國、Netflix，以及許多國家洽談。」

光是義大利，目前就有3或4家電視台在競爭；而在希臘，這部影集每晚在黃金時段播出。

索德隆德談到澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）時說：「某方面來說，這是對烏克蘭人的聲援，同時也是出於好奇心，想看看他（澤倫斯基）是怎樣的人。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，澤倫斯基在國際舞台的地位一飛沖天，他在面對俄國猛攻時毫無畏懼的決心，令全世界刮目相看。

索德隆德10年前第一次見到澤倫斯基，當時澤倫斯基正在開發一檔名為「笑翻天」（Crack Them Up，暫譯）的遊戲節目，要由普通人試圖逗笑喜劇演員，這個節目概念後來賣給了越南、中國和芬蘭。

索德隆德回憶說：「我和他在基輔共進午餐，他滿腦子都是這些瘋狂有趣的想法。」

他說，當時無法想像這位「非常風趣，非常受觀眾歡迎和喜愛的喜劇演員」竟然會成為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的主要目標，並且成為「代表整個烏克蘭，為國家發聲的世界級領袖」。

Eccho Rights總經理馬爾堡（Fredrik af Malmborg）插嘴說：「在經歷美國前總統川普和這些事情之後，我們需要像他這樣的英雄。」

在一共3季的「人民公僕」影集中，澤倫斯基飾演一名高中老師，學生將他飆罵烏克蘭當局貪腐的影片放上網路後暴紅，一路坐上總統大位。

在現實生活中，這部戲劇的成功也把澤倫斯基推上了烏克蘭總統的寶座。

馬爾堡回憶說：「他總是說，在美國他們早就讓演員當上總統了。」

雖然Eccho Rights最近和澤倫斯基本人並沒有任何連繫，但公司一直和他的多名代理人保持聯絡。

馬爾堡說：「有一名代理人逃到土耳其，另一人在鹿特丹，他們仍與澤倫斯基有聯絡。」

正在談判的版權合約細節必須保密，但版權費「大約落在100萬歐元（110.4萬美元）」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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