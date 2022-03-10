影／麥當勞撤出俄羅斯 居民雪夜排長龍買「最後一次」

作為俄羅斯第一家速食店的麥當勞，在當地民眾心中占有不少份量。（美聯社）

俄烏戰爭開打兩周，許多國家與企業紛紛跟進對俄羅斯 的制裁，全球食品大廠麥當勞 、星巴克、可口可樂 、百事可樂、肯德基、必勝客9日也陸續宣布退出俄羅斯市場，關閉所有分店。消息一出，引起許多俄羅斯民眾徹夜排隊，最後一次品嚐這些象徵西方資本主義的速食。

有網友在推特轉載的一隻影片顯示，莫斯科麥當勞得來速外的車潮綿延數百公尺，彰顯麥當勞在俄羅斯民眾心中的地位舉足輕重。1940年開業的麥當勞憑藉快速服務系統，建立快餐原則，從此迅速在全球各地插旗展店。

根據旅遊網站「Bridge to Moscow」，麥當勞1988年取得蘇聯的許可後，正式進軍共產市場，並於1990年1月底在莫斯科的普希金廣場揭幕全國第一家速食店。此店曾為世上最大的麥當勞，其內外座位加總將近1000個，開店當天服務超過3萬名顧客，人們也為它排隊6個多小時，往後甚至一度成為莫斯科的觀光旅遊景點。

繼麥當勞後，同年作為蘇俄第一批外資餐館的必勝客也在莫斯克開業，由高中地理老師經營的臉書粉絲專頁「巫師地理」發文表示，之所以這些外資能開設，部分歸功於前蘇聯領導人戈巴契夫的改革政策，他接著指出，而戈巴契夫也曾出現在必勝客的電視廣告中，「該廣告被描述為資本主義在俄羅斯國內取得勝利的例證」。