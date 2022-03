影／麥當勞撤出俄羅斯 居民雪夜排長龍買「最後一次」

俄烏戰爭開打兩周,許多國家與企業紛紛跟進對俄羅斯 的制裁,全球食品大廠麥當勞 、星巴克、可口可樂 、百事可樂、肯德基、必勝客9日也陸續宣布退出俄羅斯市場,關閉所有分店。消息一出,引起許多俄羅斯民眾徹夜排隊,最後一次品嚐這些象徵西方資本主義的速食。

有網友在推特轉載的一隻影片顯示,莫斯科麥當勞得來速外的車潮綿延數百公尺,彰顯麥當勞在俄羅斯民眾心中的地位舉足輕重。1940年開業的麥當勞憑藉快速服務系統,建立快餐原則,從此迅速在全球各地插旗展店。

VIDEO from #Moscow tonight at a McDonalds drive through after the fast food chain said it was pulling out of #Russia. The line of cars stretched almost a half mile. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Putin #UkraineInvasion #Russians pic.twitter.com/i9Ftd3X7HG