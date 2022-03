看球賽太嗨 假髮掀起被PO網…本尊留言：是我耶

英國 男性戴伊(Ashley Day)7日在運動場觀眾席看見喜愛的足球 隊「兵工廠足球俱樂部」(Arsenal)進球、高聲喝采時,假髮不慎從頭皮掀起,事後他尷尬表示:「下次要用多點膠水固定假髮。」

另一名兵工廠足球俱樂部球迷貝特曼(George Bateman)捕捉到戴伊假髮掀起的瞬間,並放到網路上。網友看了莞爾表示:「他不小心開了天窗」。

Arsenal go 1-0 up and so did this geezers syrup 🤣 pic.twitter.com/Qp77dt2wKd