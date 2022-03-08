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大S閃婚好浪漫？內行人曝台入境嚴格 已拆散數對伴侶

記者謝承恩／台北9日電
疫情讓跨國旅行限制變多，也考驗異國情侶。圖為示意圖。（取材自ingimage）
疫情讓跨國旅行限制變多，也考驗異國情侶。圖為示意圖。（取材自ingimage）

台灣藝人大S與韓國元祖級偶像團體「酷龍」的具俊曄結婚，表示疫情期間二人要見面須以夫妻身分入台，便決定先在韓國閃電結婚，今日飛抵台灣。而其異國婚姻也讓外界關注。內行人指出，並非所有跨國婚姻都如此幸運，她與保加利亞國的先生從結婚來台足足花上近半年之久，且過程充滿艱辛且不確定性，恐是多數伴侶將面臨的困境。

台韓伴侶怎登記？辦事處圖文教學

對於疫情期間，外界好奇大S和具俊曄這對「台韓伴侶」如何跨國辦理結婚，外界十分好奇。駐釜山辦事處臉書就分析八步驟，首先需要線上視訊確認心意，而台籍配偶可在台申請英文版戶籍謄本和辦理單身證明，並將文件拿到「民間公證人事務所」、「外交部領事事務局」、「駐韓國台北代表處」確認效力才行。

接下來若本人不克赴韓，可將文件寄至結婚對象所在地的「區廳」，取得「婚姻關係證明書」，之後便將證明書翻譯成中文，並連同正本攜至「駐韓國台北代表處」或「釜山辦事處」進行文件認證，後續韓籍配偶就可以頻「依親簽證」來台，完成在台的戶政事務所的結婚登記。

男友在保加利亞 文件驗證一波三折

而身為在台伴侶的李小姐，與住在保加利亞的男友分隔兩地，過程就不如「台韓結婚辦理」的流程順暢。兩人在去年9月台灣宣布開放外國籍配偶能返台相見，便決定許下終身大事，開始張羅文件辦理結婚，她直呼，「這段過程看不到一絲曙光之前，都相當受挫。」不少人捱不到這一刻就只能分手。

由於保加利亞沒有台灣辦事處，因此保加利亞文件都需要經過「保加利亞外交部」、「駐希臘保加利亞大使館」、「駐希臘台北代表處」，三個地方驗證過後，才能在台灣使用。光是信件往返就一波三折，遇上希臘百年難得一見的暴風雪，郵寄時間只能延宕，並且多次更改預定好的航班與旅館。

李小姐與保加利亞的先生線上辦理結婚的證書，並花費半年取得所有文件，終於順利抵台。...
李小姐與保加利亞的先生線上辦理結婚的證書，並花費半年取得所有文件，終於順利抵台。(圖：讀者提供)

在美國先線上登記 半年後終能見面

李小姐與先生選擇去年9月18日於美國猶他州進行線上登記結婚，直到今年2月24日才拿到所有需要文件，並搭乘2月25日的飛機抵台，她表示，「從老公在保加利亞為婚姻健檢、準備搭機PCR證明、落地篩檢，我很擔心會不會在哪一個環節確診了。」如今順利在宜蘭防疫旅館檢疫14日，要多次外篩及PCR陰性才可於3月12出關。

「看見大S與韓籍先生結婚，內心百感交集，疫情底下的跨國戀要見上一面真的太苦了。」李小姐表示，男友曾經想過不要來台灣了，那麼兩人多年的感情就將畫下句點，最後很幸運也衝動的許下婚姻的承諾、取得入境的簽證，但更多的是擋不住異國戀的艱辛而分開的伴侶，期盼國內兼顧防疫與人道考量能盡快鬆綁邊境。

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