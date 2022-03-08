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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

具俊曄與宋慧喬、BTS是鄰居 「漢江第一排」豪宅曝光

記者陳建嘉／綜合報導
具俊曄住在UN Village。（取材自YouTube@韓國主婦Fion 대만댁 피욘）
具俊曄住在UN Village。（取材自[email protected]韓國主婦Fion 대만댁 피욘）

南韓歌手「酷龍」成員具俊曄和台灣女星大S修成正果，他在南韓演藝圈是頂級天王，他的身家背景也被挖出，有一名嫁到南韓的台灣YouTuber網紅Fion便透露具俊曄曾在節目中公開自己所居住的豪宅就是UN Village，視野遼闊、環境清幽，包括李英愛、宋慧喬以及防彈少年團（BTS）成員都住在這附近。

具俊曄是大S新婚老公。（取材自Instagram）
具俊曄是大S新婚老公。（取材自Instagram）

具俊曄自己也曾在節目表示自己住在位於漢南洞、三房三衛浴的高級公寓「UN Village」，除了權狀103坪的遼闊空間外，窗戶一看出去就是漢江美景，該區面向江南而且背靠南山，是連接江南、江北的交通樞紐，但只有一個出入口，住戶管理嚴格，也很隱密，像是BIGBANG的太陽以及T.O.P、GD、宋慧喬、防彈少年團成員SUGA與JIN、李鍾碩、申敏兒、李英愛、孫淡妃等名人都住在這裡，另有網友指出，「UN Village」於2020年的成交價為一戶29億韓幣（約255萬美元），可說是豪宅中的豪宅。

具俊曄相當孝順，買了豪宅之後就把媽媽接過來同住，他在豪宅內也有專屬更衣間，未來若要與大S一起居住，也得重新思考怎麼分配居住空間。

具俊曄曾公開家中內部裝潢與景致。（取材自YouTube）
具俊曄曾公開家中內部裝潢與景致。（取材自YouTube）

具俊曄 南韓 大S

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