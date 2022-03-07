大S閃嫁舊愛「酷龍」具俊曄 她們也都嫁給韓國人

大S與具俊曄。(取材自Instagram、臉書)

台灣女星大S在台北時間8日宣布再嫁20年前舊愛、韓星「酷龍」成員具俊曄 ，如偶像劇般的劇情立刻成為最熱門娛樂話題，而在華人演藝圈中也有許多人嫁給韓國「歐巴」，其中以電影「色戒」一砲而紅的湯唯 也是於2014年和韓籍導演老公金泰勇結婚，兩人育有一女，八年婚卻在年初傳已分居半年，準備離婚，不過經紀人否認婚變，稱湯唯仍在為老公電影配音，「一家人好好的」。

湯唯與老公金泰勇。(圖：華映提供)

據大陸媒體報導指出，湯唯本來跟著老公在韓國定居，2021年9月突然高調現身在大陸多個活動，當時受訪湯唯還透露要帶女兒回北京定居，事後大家也注意到，湯唯絕口不提老公金泰勇，馬上引起婚變揣測，且那段時間也發現湯唯的社群平台不見金泰勇。最後港媒向湯唯經紀人求證後，對方回應「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」，但進一步詢問湯唯母女突然決定從韓國搬回北京定居的原因，對方卻說「抱歉，沒有回應」。

而許茹芸也是嫁給韓國老公，八年婚愈來愈增溫。她在2013年與交往半年的SM娛樂廣告部韓籍高層崔栽誠（Mr. Big）登記結婚，她曾形容當年在華克山莊辦婚禮浪漫又私密，是她這一生最難忘的美麗回憶。

許茹芸和老公崔栽誠。(圖：JUSTLIVE就是現場提供)

天心則是於2016年宣布與韓國攝影師金英敏結婚，五年多來雖然聚少離多但恩愛依舊，她剛飛韓國與老公相聚，現已回台隔離中，但不忘跟老公視訊談情，感情仍很甜蜜。