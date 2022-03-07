我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男孩一人邊哭邊逃難… 170多萬烏克蘭人逃往中歐

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

娛樂新聞組／綜合報導
藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)
藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)

多情善感的大S談過幾段轟轟烈烈感情，異國戀、姊弟戀，每一次都驚天動地般結束，有人認為她情路坎坷，但事實上，她當年經歷了3段和圈內人的感情波折，包括具俊曄、藍正龍、周渝民，一次比一次更堅強面對分手。

而跟汪小菲見不到幾次面就決定閃婚，離異後，和20年前的舊愛一通電話就決定復合，再次上演閃電結婚的戲碼，大S個性堅強，對愛情的想法超乎常人，也沒在管外界包袱，這兩次不顧一切為愛勇敢的衝動，都驚掉大家下巴。

具俊曄 當年不歡而散

酷龍當年曾風迷台灣，左為具俊曄。(本報資料照)
酷龍當年曾風迷台灣，左為具俊曄。(本報資料照)

早期她和南韓偶像團體成員具俊曄傳緋聞，為此她苦學韓語，卻遭對方無情對待，感情來得快去得快，還被外界形容為女方單方面苦戀，傷心落寞，一度淚灑攝影棚，這段異國戀不歡而散，是大Ｓ始終不願再提起的痛。

藍正龍 為她吃素

大S和藍正龍的愛情談得轟轟烈烈。(本報資料照)
大S和藍正龍的愛情談得轟轟烈烈。(本報資料照)

這段感情經驗傷她很深，曾一度封閉內心，直到藍正龍出現，兩人在「流星花園」裡相識，在「求婚事務所」裡演出一對生死戀人，不但事先瞞著經紀公司，還將兩人現實裡面對家人、親友阻攔經過，寫入劇中，兩人真情流露，為愛無悔，當時，藍正龍還為她吃素，成演藝圈佳話，沒想到還是無疾而終。

周渝民 逼婚釀分手

大S和周渝民的愛情因為車禍曝光。(本報資料照)
大S和周渝民的愛情因為車禍曝光。(本報資料照)

後來她跟仔仔周渝民交往，兩人從拍華視「流星花園」到「戰神」，就建立深厚的感情，拍「流星花園」時，大S就認仔仔為乾弟弟，一場吻戲，兩人是頻頻笑場。不過，到了拍「戰神」時，一場深情的吻，可能是兩人默契夠了，沒什麼NG就搞定，當時導演蔡岳勳對他們的演技是讚賞有加。

大S與藍正龍分手後，一度情緒低落。不過某一次周渝民撞車，大S第一時間衝至現場，兩人的曖昧關係曝光。後來大S更經常戴著周渝民送的水晶項鍊，但始終只表示兩人關係匪淺，未來不可預期。後來周渝民又撞車，車上乘客正是大S，事件曝光，大S終於認了周渝民是男友。沒想多交往幾年再度分手，原因是大S要求盡快結婚。

當時傳出，周渝民簽下的經紀約中寫結婚即屬違約，賠償金額更是是天文數字。而大S認定那年為最後期限，若一紙婚書未能兌現，2008年1月1日便各走各路，與外傳月初達成分手共識之說，不謀而合。後來周渝民上「康熙來了」曾被小S問到過往，他露出複雜又尷尬的笑容。

如今面對汪小菲離婚情傷，汪小菲跟緋聞女友張穎穎四處走跳被拍，大S都沒口出惡言，對她來說，這段就真的過去了，只是沒想到人生繞了一圈，她又重新聯絡上當年這個在她人生留下極深刻痕的男人，最後官宣結婚。

大S兩任丈夫比一比

汪小菲

大S和汪小菲的愛情最後以離婚收場。(本報資料照)
大S和汪小菲的愛情最後以離婚收場。(本報資料照)

國籍／中國

年齡／40歲(1981年生)

身高／180公分

背景／富商，母親為張蘭為俏江南的創始人

閃婚／與大S見過4次面就結婚

緋聞／前女友張雨綺、安以軒；前妻大S；新歡張穎穎

具俊曄

南韓團體「酷龍」成員具俊曄曾紅極一時，現在轉行當DJ。(取材自Instagram...
南韓團體「酷龍」成員具俊曄曾紅極一時，現在轉行當DJ。(取材自Instagram)

國籍／南韓

年齡／52歲(1969年生)

身高／178公分

背景／藝人，南韓雙人男子團體「酷龍」成員

閃婚／大S離婚3個多月後與其結婚

緋聞／與大S交往一年分手，沒結過婚

大S 汪小菲 緋聞

上一則

地產迷思／地基裂痕 地毯下藏大問題

下一則

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸

延伸閱讀

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權

汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權
汪小菲離婚3個月被張穎穎套牢？ 左手無名指「露餡」

汪小菲離婚3個月被張穎穎套牢？ 左手無名指「露餡」
汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

汪小菲被曬出情侶裝 網友轟張穎穎「心機女」

熱門新聞

白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

2022-03-05 03:51
圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息。美聯社

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

2022-03-01 03:22
烏克蘭全民一心抗俄，一位基輔婦人竟用醃黃瓜擊毀俄軍無人機，圖為前年5月俄羅斯衛隊軍人在莫斯科駝鹿島國家公園內操作一台無人機。美聯社

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

2022-03-06 15:59
英國26歲女愛上58歲男，兩人正準備結婚。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

2022-03-04 22:42
一位日本網友發現荷蘭廁所的標誌並非英文，讓他分不清楚哪個才是男廁。（取材自推特）

在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？

2022-03-03 01:43
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。取材自YouTube

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

2022-03-07 03:09

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒