3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

藍正龍曾為大S吃素多年。(本報資料照)

多情善感的大S 談過幾段轟轟烈烈感情，異國戀、姊弟戀，每一次都驚天動地般結束，有人認為她情路坎坷，但事實上，她當年經歷了3段和圈內人的感情波折，包括具俊曄、藍正龍、周渝民，一次比一次更堅強面對分手。

而跟汪小菲 見不到幾次面就決定閃婚，離異後，和20年前的舊愛一通電話就決定復合，再次上演閃電結婚的戲碼，大S個性堅強，對愛情的想法超乎常人，也沒在管外界包袱，這兩次不顧一切為愛勇敢的衝動，都驚掉大家下巴。

具俊曄 當年不歡而散

酷龍當年曾風迷台灣，左為具俊曄。(本報資料照)

早期她和南韓偶像團體成員具俊曄傳緋聞 ，為此她苦學韓語，卻遭對方無情對待，感情來得快去得快，還被外界形容為女方單方面苦戀，傷心落寞，一度淚灑攝影棚，這段異國戀不歡而散，是大Ｓ始終不願再提起的痛。

藍正龍 為她吃素

大S和藍正龍的愛情談得轟轟烈烈。(本報資料照)

這段感情經驗傷她很深，曾一度封閉內心，直到藍正龍出現，兩人在「流星花園」裡相識，在「求婚事務所」裡演出一對生死戀人，不但事先瞞著經紀公司，還將兩人現實裡面對家人、親友阻攔經過，寫入劇中，兩人真情流露，為愛無悔，當時，藍正龍還為她吃素，成演藝圈佳話，沒想到還是無疾而終。

周渝民 逼婚釀分手

大S和周渝民的愛情因為車禍曝光。(本報資料照)

後來她跟仔仔周渝民交往，兩人從拍華視「流星花園」到「戰神」，就建立深厚的感情，拍「流星花園」時，大S就認仔仔為乾弟弟，一場吻戲，兩人是頻頻笑場。不過，到了拍「戰神」時，一場深情的吻，可能是兩人默契夠了，沒什麼NG就搞定，當時導演蔡岳勳對他們的演技是讚賞有加。

大S與藍正龍分手後，一度情緒低落。不過某一次周渝民撞車，大S第一時間衝至現場，兩人的曖昧關係曝光。後來大S更經常戴著周渝民送的水晶項鍊，但始終只表示兩人關係匪淺，未來不可預期。後來周渝民又撞車，車上乘客正是大S，事件曝光，大S終於認了周渝民是男友。沒想多交往幾年再度分手，原因是大S要求盡快結婚。

當時傳出，周渝民簽下的經紀約中寫結婚即屬違約，賠償金額更是是天文數字。而大S認定那年為最後期限，若一紙婚書未能兌現，2008年1月1日便各走各路，與外傳月初達成分手共識之說，不謀而合。後來周渝民上「康熙來了」曾被小S問到過往，他露出複雜又尷尬的笑容。

如今面對汪小菲離婚情傷，汪小菲跟緋聞女友張穎穎四處走跳被拍，大S都沒口出惡言，對她來說，這段就真的過去了，只是沒想到人生繞了一圈，她又重新聯絡上當年這個在她人生留下極深刻痕的男人，最後官宣結婚。

大S兩任丈夫比一比

汪小菲

大S和汪小菲的愛情最後以離婚收場。(本報資料照)

國籍／中國

年齡／40歲(1981年生)

身高／180公分

背景／富商，母親為張蘭為俏江南的創始人

閃婚／與大S見過4次面就結婚

緋聞／前女友張雨綺、安以軒；前妻大S；新歡張穎穎

具俊曄

南韓團體「酷龍」成員具俊曄曾紅極一時，現在轉行當DJ。(取材自Instagram)

國籍／南韓

年齡／52歲(1969年生)

身高／178公分

背景／藝人，南韓雙人男子團體「酷龍」成員

閃婚／大S離婚3個多月後與其結婚

緋聞／與大S交往一年分手，沒結過婚