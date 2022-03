教宗感謝記者冒死傳遞烏克蘭真相 時代雜誌揭前線煎熬

烏克蘭 危機危及許多記者人身安全,教宗方濟各今天特別在推特(Twitter)發文感謝在烏克蘭的記者,冒死將戰火下的殘酷真相讓全世界知道。

美國時代雜誌(Time)6日專訪「基輔獨立報」(The Kyiv Independent)主編魯登科(Olga Rudenko),披露烏克蘭第一線記者飽受煎熬的心路歷程。魯登科說,許多烏克蘭記者不是為了當戰地記者才從事新聞業,突如其來戰火讓不少記者陷入情緒困境,畢竟「我們不是在旁觀講述故事,是活在事件當中。」

報導指出,戰爭使烏克蘭記者身陷險境,一位攝影師薩昆(Yehvenii Sakun)在3月1日俄羅斯 對基輔電視塔發動導彈攻擊時喪生,部分記者逃往國外,留下的記者難以取得防彈衣,且擔心成為攻擊對象,常必須躲在隱密的防空洞發稿。

時代雜誌指出,俄羅斯3月4日加緊對媒體控制,記者在俄羅斯境內散播俄軍攻打烏克蘭的消息,最高可處15年監禁,俄羅斯政府也早已表明烏克蘭新聞業是轟炸重點,4日Sky News新聞車遭疑似俄羅斯敢死隊人員開槍襲擊之後撤離烏克蘭。

「新烏克蘭之音」(New Voice of Ukraine)執行主編梅爾科涅若娃(Veronika Melkozerova)向時代雜誌說,俄羅斯攻擊強占烏克蘭多個電視塔,用以放送俄羅斯電視,想藉此向烏克蘭民眾散布假訊息,她的新聞網站也不斷因為遭到俄國駭客攻擊而癱瘓。

報導指出,為擔心假訊息滿天飛,「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)已開始在每則新聞下加註來源,讓民眾可以上網查證,新聞來源多半要靠社群 軟體Telegram,該軟體也是目前烏克蘭政府官員用以和外國政府官員通訊的主要媒介。

基輔獨立報由30位記者創立,在烏克蘭戰爭期間其推特社群關注人數,從原本的3萬人暴增到超過1700萬人。魯登科表示,國際社會逐漸將他們認定為烏克蘭主要新聞來源,但他們為求時效,加上戰時訊息紛亂難以核實,工作過程戰戰兢兢,「幾乎每天都會犯錯,但我們會儘速更正。」

報導指出,為了援助烏克蘭記者,基輔獨立報員工發起兩個GoFundMe募款活動,一個是為了幫助記者獲得所需的防彈衣和衛星電話,另一個是為了幫助獨立的烏克蘭資訊網站,兩者都獲得國際民間社會強力支持。

Please follow us at @KyivIndependent, most of us are on the ground in #Kyiv working to provide you with the latest news. It’s extremely stressful. No one knows where it is safe to be, or whether there will be more strikes and where, and Russian troops are moving from the north. pic.twitter.com/6gXgeSEM1V