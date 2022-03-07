影／西班牙名廚前進烏克蘭 用新鮮熱食溫暖難民

美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯。 取材自維基百科

美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯（José Andrés）和他的公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen），於俄烏戰事爆發後即刻動員當地餐廚，在烏克蘭 西部城市利維夫（Lviv）等8城市，為逃離戰火的烏克蘭難民烹煮新鮮熱食，帶來希望。

2月25日，俄羅斯入侵烏克蘭的隔日，安德瑞斯在推特 （Twitter）上發布影片說：「世界中央廚房已經抵達波蘭，正在學習如何援助這場難民危機。」

他說：「當地有許多廚師在為難民準備餐食，我們會確保他們有充足的資源，因此我也會將亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）頒贈給我的獎金運用在此。在黑暗的時刻，讓我們合為一體，一起照顧烏克蘭人民的需求。」

安德瑞斯2月27日抵達波蘭邊境 ，加入世界中央廚房的供餐工作；3月1日，他進入烏克蘭境內，在接近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）透過推特號召「廚師為烏克蘭煮食」（#ChefsForUkraine）。

美國有線新聞網（CNN）在3月5日越洋採訪安德瑞斯，他正在利維夫城內一家夥伴餐廳的廚房裡，面無懼色、大聲疾呼，「我們不會讓我們的人民挨餓，世界必須要發聲，煮食正是我們廚師們發聲的方式。」

安德瑞斯生於西班牙北部阿斯特利亞斯（Asturias）自治區，5歲時隨家人移居巴塞隆納，15歲進入巴塞隆納餐飲學校進修，曾在西班牙廚神亞德里亞（Ferran Adria）的鬥牛犬餐廳（El Bulli）擔任學徒。

21歲時，他隻身前往美國闖蕩，憑著一身廚藝、熱情、和對西班牙料理的使命感，成功打造餐飲事業版圖，在華盛頓特區擁有一家米其林2星肯定的餐酒館，被譽為將西班牙小吃（Tapas）概念和飲食文化引進美國的旗手。

If you want to know what @WCKitchen is doing in @Ukraine and surrounding countries, bringing hope and peace to people in need, watch this! Hundreds of thousands of meals, in many countries, shipping food, bringing hope and hopefully peace one day not soon enough#ChefsForUkraine https://t.co/CA9Gkq9Cat — José Andrés (@chefjoseandres) March 5, 2022

安德瑞斯2010年造訪受地震摧殘的海地災區後，決心創辦非營利組織世界中央廚房，為因天災、戰禍而挨餓的地區人民供應新鮮現煮的熱食。成立12年來，已在全球各大洲供應超過6000萬份餐食。安德瑞斯不僅一次登上時代雜誌百大人物（Time 100），並曾被提名角逐諾貝爾和平獎。

他2020年更獲頒西班牙「巴斯克世界烹飪大獎」（Basque Culinary World Prize），表彰他和世界中央廚房，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不曾休止的人道援助工作，「史無前例地動員了餐廚界」，透過食物改變世界，肩負起廚師的社會責任。

身為經營管理超過30家餐廳的大廚，安德瑞斯所創辦的世界中央廚房，在理念、目標和運作模式上，皆異於其他人道援助組織。一般的食物銀行，通常提供難民、災民易於保存的罐裝食物；世界中央廚房則主張供應「新鮮熱食」，生理上講求營養均衡，心理上更有撫慰與安定人心的力量。

除了解決當下的飢餓問題，更放眼於振興當地餐飲經濟，並推動社區食物供應鏈永續發展。因此世界中央廚房的運作模式在於號召戰區、災區中志同道合的廚師社群和志工，整合社區資源與當地餐廚業者、食物供應商、運輸業者合作供餐；並且透過教育計畫，賦予當地餐飲業永續經營和自給自足的能力。

安德瑞斯有著西班牙人的熱情與感染力，結合起美國企業的效率與行動力，在俄烏戰事爆發後數小時內，便領導世界中央廚房緊急動員。目前世界中央廚房已在烏克蘭國內8個城市、波蘭邊境8個關卡，以及羅馬尼亞、匈牙利、摩爾多瓦邊界，與當地餐廚建立起合作網絡，為旅途勞累的難民，不間斷地供應熱騰騰的伙食。

在俄、烏戰事未平之際，不論是留守家園的烏克蘭人、逃離家園的難民，莫不擔心受怕，人心惶惶。手中一份熱食，除了是當下的撫慰，也能激起對未來的希望。

安德瑞斯和世界中央廚房，在烏克蘭人民最需要的時刻，不畏戰火威脅，肩負起廚師的社會責任，拾起鍋鏟、搭起餐桌，烹飪人道精神，供應期盼和平的餐點。