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影／西班牙名廚前進烏克蘭 用新鮮熱食溫暖難民

開戰Day12／俄烏第三輪談判將於白俄展開 俄國代表團已抵達

影／西班牙名廚前進烏克蘭 用新鮮熱食溫暖難民

中央社／馬德里7日專電
美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯。 取材自維基百科
美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯。 取材自維基百科

美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯（José Andrés）和他的公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen），於俄烏戰事爆發後即刻動員當地餐廚，在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）等8城市，為逃離戰火的烏克蘭難民烹煮新鮮熱食，帶來希望。

2月25日，俄羅斯入侵烏克蘭的隔日，安德瑞斯在推特（Twitter）上發布影片說：「世界中央廚房已經抵達波蘭，正在學習如何援助這場難民危機。」

他說：「當地有許多廚師在為難民準備餐食，我們會確保他們有充足的資源，因此我也會將亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）頒贈給我的獎金運用在此。在黑暗的時刻，讓我們合為一體，一起照顧烏克蘭人民的需求。」

安德瑞斯2月27日抵達波蘭邊境，加入世界中央廚房的供餐工作；3月1日，他進入烏克蘭境內，在接近波蘭邊界的城市利維夫（Lviv）透過推特號召「廚師為烏克蘭煮食」（#ChefsForUkraine）。

美國有線新聞網（CNN）在3月5日越洋採訪安德瑞斯，他正在利維夫城內一家夥伴餐廳的廚房裡，面無懼色、大聲疾呼，「我們不會讓我們的人民挨餓，世界必須要發聲，煮食正是我們廚師們發聲的方式。」

安德瑞斯生於西班牙北部阿斯特利亞斯（Asturias）自治區，5歲時隨家人移居巴塞隆納，15歲進入巴塞隆納餐飲學校進修，曾在西班牙廚神亞德里亞（Ferran Adria）的鬥牛犬餐廳（El Bulli）擔任學徒。

21歲時，他隻身前往美國闖蕩，憑著一身廚藝、熱情、和對西班牙料理的使命感，成功打造餐飲事業版圖，在華盛頓特區擁有一家米其林2星肯定的餐酒館，被譽為將西班牙小吃（Tapas）概念和飲食文化引進美國的旗手。

安德瑞斯2010年造訪受地震摧殘的海地災區後，決心創辦非營利組織世界中央廚房，為因天災、戰禍而挨餓的地區人民供應新鮮現煮的熱食。成立12年來，已在全球各大洲供應超過6000萬份餐食。安德瑞斯不僅一次登上時代雜誌百大人物（Time 100），並曾被提名角逐諾貝爾和平獎。

他2020年更獲頒西班牙「巴斯克世界烹飪大獎」（Basque Culinary World Prize），表彰他和世界中央廚房，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不曾休止的人道援助工作，「史無前例地動員了餐廚界」，透過食物改變世界，肩負起廚師的社會責任。

身為經營管理超過30家餐廳的大廚，安德瑞斯所創辦的世界中央廚房，在理念、目標和運作模式上，皆異於其他人道援助組織。一般的食物銀行，通常提供難民、災民易於保存的罐裝食物；世界中央廚房則主張供應「新鮮熱食」，生理上講求營養均衡，心理上更有撫慰與安定人心的力量。

除了解決當下的飢餓問題，更放眼於振興當地餐飲經濟，並推動社區食物供應鏈永續發展。因此世界中央廚房的運作模式在於號召戰區、災區中志同道合的廚師社群和志工，整合社區資源與當地餐廚業者、食物供應商、運輸業者合作供餐；並且透過教育計畫，賦予當地餐飲業永續經營和自給自足的能力。

安德瑞斯有著西班牙人的熱情與感染力，結合起美國企業的效率與行動力，在俄烏戰事爆發後數小時內，便領導世界中央廚房緊急動員。目前世界中央廚房已在烏克蘭國內8個城市、波蘭邊境8個關卡，以及羅馬尼亞、匈牙利、摩爾多瓦邊界，與當地餐廚建立起合作網絡，為旅途勞累的難民，不間斷地供應熱騰騰的伙食。

在俄、烏戰事未平之際，不論是留守家園的烏克蘭人、逃離家園的難民，莫不擔心受怕，人心惶惶。手中一份熱食，除了是當下的撫慰，也能激起對未來的希望。

安德瑞斯和世界中央廚房，在烏克蘭人民最需要的時刻，不畏戰火威脅，肩負起廚師的社會責任，拾起鍋鏟、搭起餐桌，烹飪人道精神，供應期盼和平的餐點。

烏克蘭 邊境 推特

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