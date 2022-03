影／西班牙名廚前進烏克蘭 用新鮮熱食溫暖難民

美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯(José Andrés)和他的公益組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen),於俄烏戰事爆發後即刻動員當地餐廚,在烏克蘭 西部城市利維夫(Lviv)等8城市,為逃離戰火的烏克蘭難民烹煮新鮮熱食,帶來希望。

2月25日,俄羅斯入侵烏克蘭的隔日,安德瑞斯在推特 (Twitter)上發布影片說:「世界中央廚房已經抵達波蘭,正在學習如何援助這場難民危機。」

他說:「當地有許多廚師在為難民準備餐食,我們會確保他們有充足的資源,因此我也會將亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)頒贈給我的獎金運用在此。在黑暗的時刻,讓我們合為一體,一起照顧烏克蘭人民的需求。」

安德瑞斯2月27日抵達波蘭邊境 ,加入世界中央廚房的供餐工作;3月1日,他進入烏克蘭境內,在接近波蘭邊界的城市利維夫(Lviv)透過推特號召「廚師為烏克蘭煮食」(#ChefsForUkraine)。

美國有線新聞網(CNN)在3月5日越洋採訪安德瑞斯,他正在利維夫城內一家夥伴餐廳的廚房裡,面無懼色、大聲疾呼,「我們不會讓我們的人民挨餓,世界必須要發聲,煮食正是我們廚師們發聲的方式。」

安德瑞斯生於西班牙北部阿斯特利亞斯(Asturias)自治區,5歲時隨家人移居巴塞隆納,15歲進入巴塞隆納餐飲學校進修,曾在西班牙廚神亞德里亞(Ferran Adria)的鬥牛犬餐廳(El Bulli)擔任學徒。

21歲時,他隻身前往美國闖蕩,憑著一身廚藝、熱情、和對西班牙料理的使命感,成功打造餐飲事業版圖,在華盛頓特區擁有一家米其林2星肯定的餐酒館,被譽為將西班牙小吃(Tapas)概念和飲食文化引進美國的旗手。

If you want to know what @WCKitchen is doing in @Ukraine and surrounding countries, bringing hope and peace to people in need, watch this! Hundreds of thousands of meals, in many countries, shipping food, bringing hope and hopefully peace one day not soon enough#ChefsForUkraine https://t.co/CA9Gkq9Cat