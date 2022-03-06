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他愛上「三胞胎」中的她 分不清誰是誰 最後4人組家庭

聯合新聞網／綜合報導
剛果一名男子盧威佐在二月舉辦一場婚禮，但他的新娘不只有一人，而是一組「三胞胎」。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）
剛果一名男子盧威佐在二月舉辦一場婚禮，但他的新娘不只有一人，而是一組「三胞胎」。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

剛果一名男子盧威佐（Luwizo），在2月舉辦一場婚禮，但他的新娘不只有一人，而是一組「三胞胎」，這一家人也承諾，未來會共創四人的美滿家庭。

據《Afrimax English》報導，盧威佐表示，他起初在臉書認識娜塔莉（Natalie），兩人很快陷入熱戀，娜塔莉不久後便邀盧威佐拜訪家裡，盧威佐卻被眼前景象嚇傻，「我整個人都傻了，都快暈了過去，就好像在做夢一樣。」他說，「當時沒想到家裡還有兩個『娜塔莉分身』」，原來娜塔莉是三胞胎其中的一名，其他兩位分別為娜德吉（Nadege）和娜塔夏（Natasha），三人長得極像，讓他難以分辨誰是誰。

不過，不只娜塔莉喜歡盧威佐，連娜德吉與娜塔夏都愛上了他，三胞胎姊妹說，「我們當時就告訴盧威佐，我們全部都愛上了你，如果你要娶，就要全部娶回家。」三姊妹相信，盧威佐已經愛上了她們，三姊妹也強調，她們從小就是「有福同享、有難同當」，所以現在老公也要共享。

盧威佐承認聽到三姊妹提案的瞬間，讓他嚇了一跳，但冷靜思考過後，他認為「我有把她們全部娶回家的義務」。4人最後在2月完成婚禮，盧威佐感嘆，「我覺得我是這世界上最幸運的人」。不過，盧威佐的父母並沒有參加婚禮，也沒有給他祝福，盧威佐說，「其實我的父母，到現在都想不通我在幹嘛」。雖然剛果承認一夫多妻，盧威佐完全合法，但他也承認他父母並沒有認可這場婚禮。

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