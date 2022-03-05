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沒機會向老鳥請益 職場新人遠距工作一堆焦慮

編譯洪啟原／綜合外電
Z世代錯失許多傳統辦公室文化的體驗。（路透）
Z世代錯失許多傳統辦公室文化的體驗。（路透）

愈來愈多年輕人不曾在辦公室上班過，他們在新冠疫情期間畢業，或在企業實施遠距辦公後才找到工作。其中許多人，特別是Z世代，想像自己可能永遠不必進辦公室上班，遠距辦公儼然已成為許多企業既定的工作方式。

整體看來，這些年輕人相當適應這種工作方式，很多人喜歡遠距辦公，希望持續以這種方式工作。但遠距辦公也有缺點。

最新調查顯示，遠距辦公的年輕工作者沒有方向感，且不時感到焦慮。研究人員發現，年輕工作者不進辦公室上班，這種模式可能傷害他們未來的個人和職場生活，因為他們錯過進辦公室上班和老一輩認為理所當然的職場歷練，包括向資深同事請益、與上司閒聊、適應辦公室的工作節奏，或甚至只是與其他同事面對面交流。

遠距辦公是全新的領域，這類工作經驗可能對年輕員工帶來深遠影響。

根據美國勞工統計局估計，到2030年，Z世代預料占美國勞動人數近三分之一，且在許多情況下，這些數位原生世代不想全時間待在辦公室工作。

加州州立大學洛杉磯分校桑托．西崎和德勒內維兩位教授，正在編寫關於Z世代和未來職場的書籍。他們表示，在2020年秋季，Z世代有69%受訪者希望至少有一半上班時間採用遠距辦公。矛盾的是，近半數受訪者也說，遠距工作造成他們的焦慮和挫折感日增。

麻州克拉克大學心理學教授阿內特表示，在辦公室上班可以很自然地與同事交流互動，包括建立職場人際關係或常向前輩請益。

這些潛在問題不只對遠距工作者本身造成影響，也對他們的工作帶來重大挑戰。遠距工作的年輕一輩常對建立職場人脈的能力感到憂心，這對任何遠距工作者來說都是一大問題。

加州 麻州 疫情

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