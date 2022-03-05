香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港 近期疫情 嚴峻，單日病例突破千例，死亡比例甚至超越美國，讓藝人選擇居家防疫 ，有35E傲人上圍及姣好顏值的「香港波神」白雲，即便早在2016年就與香港先生江俊霖結婚，但她仍樂於分享好身材，她在3日曬出低胸裝在家玩牌的照片，其中一張照片徹底前傾倒出驚人雙峰，可能怕畫面太震撼連忙用貼圖遮住，但擋不住網友的火眼金睛。

最近她又分享好友過年時送的新衣，決定現在就拿出來穿來打牌，笑說：「在家待著沒關係，把所有玩具都拿出來玩個遍」，並分享玩了撲克牌、象棋、跳棋，「有點像回到大學迎新營可惜人太少」，只見在照片中，白雲身穿低胸短版紅色火辣上衣上身，露出超長事業線，下半身的短裙也展現她充滿女人味的臀部曲線，網友開心回應：「不計其他，（妳）性格是可愛類型」、「白雲女神！好多人流鼻血呀！」、「Beautiful girl，身材好好」、「快移開那個心心」。

白雲穿低胸禮服，大露好身材。(取材自Instagram)

其實白雲因為疫情在家受困多日，日前秀出自己在家中豪宅陽台，身穿中空裝的性感照片，直說：「感覺自己冬眠了一星期，之後也不知道要呆（待）在家多久，但人總要做點讓自己快樂的事，穿上無用武之地的新衣服、化個妝，pose擺起來，第一次嘗試千鳥格。拍完，放縱一下，吃熱狗，無論身困何地，都要盡全力爭取快樂和自由」，最後並下Hashtag說：「snowy居家日誌」、「我們一起加油」。