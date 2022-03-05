唯一擁3月亮的小行星 慫女星6日最接近地球

3月2日17:32以位於新墨西哥州望遠鏡所拍攝的130號慫女小行星（圖左圓圈），圖右為同星區歷史影像。(圖：台北市立天文科學教育館提供)

台北市天文館指出，在超過百萬顆小行星中，唯一擁有3顆衛星的小行星慫女星（Elektra）6日將最接近地球，天文館將透過大型望遠鏡捕捉其身影。

台北市立天文科學教育 館透過新聞稿表示，天文學家已經發現超過百萬顆型態各異的小行星，但其中編號130號的慫女星（Elektra），是唯一擁有3顆衛星的奇特小行星。

慫女星將於明天最接近地球，儘管距離4億公里，亮度也比肉眼能見還暗近250倍，天文館仍透過大型望遠鏡捕捉到它的蹤跡。

天文館指出，慫女星於1873年被發現，它長約262公里、寬約164公里，為排名第15大的小行星。它以5.53年的周期環繞太陽，對地球並不具有撞擊威脅。

天文學家在觀測設備改進後，2003年8月中發現它的第1顆衛星，2014年又發現2顆衛星，但2014年所發現的第2顆遲遲未確定其軌道，直至2021年11月初才發表，因此成為太陽系內第1個確認有3顆衛星軌道的小行星。

不過，慫女星的3顆衛星亮度都非常微弱，直徑分別只有6.0公里、2.0公里、1.5公里，其中最內圈、直徑1.5公里的衛星，就是近期發表的第3顆衛星，因為它太過於接近慫女星本體，其亮度與慫女星相差甚大，必須使用圖像減法進行測量。

據估計，衛星與慫女星的亮度相差近1萬5000倍，因此使用地面業餘望遠鏡是不可能看見它的。推測這些衛星都是慫女星受到撞擊時所產生的碎塊。